Brive-la-Gaillarde, France

La pression est montée toute la semaine et, ça y est, l'heure du match de l'année à Brive a sonné. Dans une enceinte quasi bondée, tout un département attend le coup d'envoi du 99e derby contre Clermont ce samedi à 20h45. Une fois n'est pas coutume, il met aux prises deux équipes à la peine. Le CAB, actuellement 13e en position de barragiste, bataille pour se maintenir dans le Top 14 dont Clermont, le champion en titre, ne jouera pas les phases finales cette saison à la suite d'un trou d'air interminable en ce début d'année. L'ASM est seulement 10e du classement.

Près de quatre ans de disette à domicile contre l'ASM

A plus d'un titre, donc, ce rendez-vous est charnière, notamment pour le CA Brive laminé 62-6 à l'aller à Marcel-Michelin. Charnière, d'abord, car Brive doit stopper l'hémorragie des défaites : quatre d'affilée en championnat depuis fin janvier, malgré des prestations intéressantes à La Rochelle, à Toulouse et au Racing pour un seul point glané en route, sans oublier la plaie du revers à domicile contre Pau. Alors, qu'importe l'adversaire, le CAB doit l'emporter pour ne pas être décroché dans la course au maintien. Charnière, ensuite, car Brive doit refaire du Stadium une citadelle imprenable... déjà tombée quatre fois cette saison (contre La Rochelle, le Racing, Toulouse et Pau). Le CAB doit notamment se réaffirmer à la maison contre Clermont qui reste sur trois victoires consécutives ces dernières saisons. Les Corréziens ne l'ont plus emportés contre l'ASM depuis le 28 mars 2014, il y a près de quatre ans. Depuis dix ans, Brive n'a triomphé que trois fois (pour un nul et cinq défaites) sur son terrain face aux Jaunards.

Clermont aligne sa charnière des Espoirs

Match charnière, encore, car après sa bonne performance au Racing, la semaine dernière, la paire Cazenave - Ugalde devra rejouer la même partition pour conduire le jeu briviste et déstabiliser Clermont. Charnière, toujours, car celle de Clermont grince. Avec quatre demi de mêlée absents, dont Parra et Laidlaw, l'ASM aligne ce samedi soir un espoir pour sa première titularisation en pro, William Hutteau, associé à un autre minot, Dorian Lavernhe. Charnière juvénile : 20 ans pour le premier, pas encore 19 pour le second. Match charnière, enfin, car en cas de succès face à des Jaunards qui n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison, Brive remettra l'ASM sous pression en championnat. Clermont devra aller chercher des points partout pour se sauver, et notamment sur les pelouses du Stade-Français et d'Agen, deux concurrents directs au maintien du CA Brive. Avant ce derby, Nicolas Godignon, le manager du CAB, parle de Clermont comme "ce pire ennemi... qui peut devenir notre meilleur allié."

Rendez-vous ce samedi soir 20h30 sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty pour suivre en intégralité le 99e derby Brive - Clermont.