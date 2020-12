Top 14, 9e journée : Le Stade Toulousain reçoit Bordeaux pour le Boxing Day

France Bleu Occitanie vous fait vivre Stade Toulousain-Union Bordeaux Bègles ce dimanche, dès 17h30 pour l'avant-match, le coup d'envoi est à 18h. Le derby de la Garonne se joue ce soir à Ernest Wallon. Le dernier match de 2020 se déroule à domicile pour Toulouse. Les hommes d'Ugo Mola s'apprêtent à affronter les Bordelais à l'occasion du Boxing Day, pour la 9e journée de Top 14.

Pour l'instant les Toulousains sont 2e au classement et Bordeaux est à la 8e place. Laurent Thuery, l'entraîneur de la défense du Stade Toulousain s'attend à un match de niveau européen et se méfie de l'Union Bordeaux Bègles : "On sait très bien que ça va être un match dans la continuité des confrontations européennes, on reste sur ce niveau là. Ils prouvent depuis quelques semaines que c'est du très sérieux, ils ont fait carton plein en Coupe d'Europe, ils ont gagné leurs trois derniers déplacements. C'est une équipe qui tourne à plein régime, très très dangereuse."

L'international français, Thomas Ramos, s'attend à un gros choc. Il se rappelle qu'avant l'arrêt de la saison 2019-2020, l'Union Bordeaux-Bègles était leader du Top 14 : "On a tous très envie de recevoir cette équipe de Bordeaux qui a dominé le championnat l'année dernière." Et le Stade Toulousain devra faire sans son l'ailier sud-africain, Cheslin Colby, pour cette dernière rencontre de l'année.