Agen, France

"Si on perd contre Oyonnax, on commencera à regarder derrière", avait dit, la semaine précédente, le centre Jean-Baptiste Dubié. Ce qui pouvait être perçu comme un moyen de s'enlever de la pression est à présent une réalité. Oui l'UBB a perdu contre Oyonnax (20-26), samedi dernier. Et oui, l'UBB, 10ème, doit regarder derrière.

Pas d'inquiétude perceptible

Derrière, dans le championnat des moins bien classés. Parce que, certes, l'UBB a 12 points d'avance sur le barragiste Brive. Sauf que l'UBB a le pire calendrier des cinq derniers, puisqu'elle va se déplacer quatre fois sur les six derniers matchs. Et comme la dernière journée la fera se déplacer à Brive, il vaudra mieux avoir au moins cinq points d'avance sur les Corréziens à ce moment là. Pour se donner un peu d'air, il faudrait gagner au moins un match (voire deux) sur les six derniers. Et avec des déplacements à La Rochelle et Clermont, et les réceptions du Racing et de Pau, le déplacement dans le Lot-et-Garonne en devient capital.

De retour, l'Australien Leroy Houston estime que l'UBB n'a pas d'inquiétude à se faire pour son maintien. © Radio France - Justine Hamon

Pour autant, on ne peut pas dire que ces réalités du classement fassent peur aux joueurs et au staff de l'UBB. Ou alors, ils le cachent bien. Ceux envoyés en conférence de presse mercredi, de Leroy Houston ("il faut préparer l'année prochaine, je pense que l'on sera dans le top 4"), à Johan Aliouat ("je trouve que l'on regarde trop derrière"), en passant par Joe Worsley ("on imagine tous les scénarios, mais je préfère penser aux choses que l'on peut contrôler"), n'ont pas montré une trop grande inquiétude.

Johan Aliouat : 'Je trouve que l'on regarde trop derrière" Copier

Agen a coché ce match

Et ils ne devront s'attendre à aucun cadeau de la part des Agenais. Mauricio Reggiardo avait fait l'impasse sur le déplacement à Toulon samedi denier. Résultat, une large défaite (54-5), mais des cadres reposés avant d'affronter l'UBB et treize changements dans le XV de départ. Une victoire permettrait aux Agenais de revenir à quatre points des Bordelais. Et ils affronteront ensuite Brive et Oyonnax, dans deux confrontations "à huit points". Pour cela, les Agenais pourront s'inspirer du match aller, où ils avaient posé beaucoup de problèmes à l'UBB, surtout en deuxième mi-temps. Et étaient venus mourir à quelques points.

Les compos

Agen : Lamoulie - Tilsley, Sadie, Fouyssac, Nakosi - (o) Mc Intyre (m) Januarie - Farré, Miquel, Erbani - Marchois, Murday - Ryan, Ngauamo, Béthune.

Remplaçants : Bosch, Tetrashvili, Tanga, Fonua, Abadie, Vincent, Mchedlidze, Joly.

UBB : Ducuing - Fidow, Dubié, Naqalevu, Connor - (o) Schoeman (m) Frisby - Roumat, Houston, Diaby - Aliouat, Marais - Cobilas, Dufour, Ravai.

Remplaçants : Lamothe, Taofifenua, Cazeaux, Goujon, Doubrère, Volavola, Lonca, Poux.

