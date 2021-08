Top 14 : à cinq jours de la réception de Toulouse, entretien avec Sébastien Boboul, l'entraîneur rochelais

Après une folle saison 2020-2021, avec deux finales inédites et historiques pour le Stade Rochelais, les Maritimes reprennent le chemin du Top 14 ce dimanche 5 septembre avec la réception de Toulouse. A quelques jours du choc à Marcel Deflandre, entretien avec Sébastien Boboul, entraîneur des arrières du Stade Rochelais. Retour sur la saison écoulée, et analyse d'une nouvelle qui démarre dès ce week end. Entretien pour France Bleu La Rochelle :

FBLR : On le sait, la saison dernière a été très longue avec la crise sanitaire liée au Covid. On imagine que les vacances ont dû faire du bien. Psychologiquement, c'était nécessaire.

Je crois que c'était le plus important, de bien se reposer et de bien se régénérer. C'est vrai que la saison a été très longue avec le Covid, avec les stades vides, notre superbe saison avec deux finales jouées. On avait tiré le maximum de nos joueurs, toute l'énergie possible, que ce soit joueurs et staff. La priorité pendant ces cinq semaines, c'était de se reposer, se vider les têtes. Arrêter de penser au rugby pour repartir sur une saison en espérant rééditer les performances de la saison dernière.

On a pu voir des photos, par exemple, de Grégory Alldritt parti en vacances en Sicile, Romain Sazy sur le bassin d'Arcachon. Votre petit lieu préféré ou en tout cas, votre lieu de vacances cet été, c'était où ?

On devait partir aux Baléares en vacances, mais cela ne s'est pas fait à cause d'un problème de passeport

Pas très loin d'ici, à Hourtin Plage. En fait, il y a une anecdote. Une petite mésaventure. On devait aller aux Baléares en famille. Mais voilà, une erreur de ma part avec un passeport pas valide des enfants ne nous a pas permis de prendre l'avion. Donc on s'est rattrapé sur une petite station à Hourtin Plage. C'est très, très joli, en dessous du Verdon. Donc, voilà une bonne semaine de vacances où il a fait beau. On a eu de la chance parce que cela n'a pas été le cas partout dans la région. Mais voilà, ça fait du bien de passer du temps en famille.

Il faut maintenant rebasculer sur une nouvelle saison. Ça va être compliqué d'enchaîner, alors que ce groupe a été quasiment au bout, en Coupe d'Europe et en championnat. Dans la tête, c'est compliqué, non?

Non, pas pour moi. Cela aurait été peut-être plus compliqué en gagnant quelque chose. Mais voilà, on sait ce qui nous a manqué. Il y a encore un peu d'amertume sur cette fin de saison. Je crois qu'en tant que compétiteur, on a tous à cœur de retrouver les terrains, retrouver la compétition pour essayer, comme je disais tout à l'heure de revivre la saison passée, mais avec le petit bonus à la fin de gagner quelque chose. Là, on n'a pas atteint nos objectifs.

Y retourner pour faire mieux, c'est quasiment impossible. Le club n'a jamais été en finale de Coupe d'Europe, et n'a jamais été aussi en finale d'un championnat de France. L'objectif est très élevé.

Faire mieux, c'est possible. Parce faire mieux, c'est gagner. Tout le monde va se souvenir de cette saison qui était fabuleuse, mais peut-être que dans dix ou vingt ans, on ne s'en souviendra plus parce qu'on aura pas gagné. Donc voilà, je crois que l'important, c'est de gagner pour marquer l'histoire du club. Mais il ne faut pas jeter la saison passée, il y a eu de bons moments.

La Rochelle a été loin de son niveau en finale du Top 14 face à Toulouse. Comme au lycée, un élève qui est bon toute l'année, et qui s'effondre le jour de l'examen. Vous avez été surpris de voir vos joueurs passer à côté ?

C'est un sentiment bizarre. Honnêtement, je pensais que la finale perdue de Coupe d'Europe allait nous servir pour nous lâcher un peu plus sur cette finale. En voyant la demi finale contre le Racing, totalement maîtrisée avec beaucoup d'énergie, on avait passé une très bonne semaine de travail et je pensais que la finale de Top 14 serait différente de celle qu'on avait vécu. Donc voilà, cela a été difficile à expliquer et on a cherché pourquoi. Tout le monde s'est remis en question aussi, analyser, comprendre pour ne pas rééditer ce genre de match la saison prochaine. Mais je ne m'y attendais pas du tout effectivement, et je crois que personne ne s'y attendait.

La nouvelle saison débute directement avec la réception de Toulouse. Pourquoi ne pas avoir choisi de vous préparer avec un ou deux matchs de préparation ?

Moi, ça ne me pose pas forcément de problème, aux joueurs non plus. Certains avaient besoin de retrouver de la fraîcheur physique, et on n'a pas eu forcément le temps de préparer un match amical au bout de deux semaines d'entraînement. Il fallait retrouver de l'énergie pour entamer cette nouvelle saison. Et puis, bien souvent, les matches amicaux sont là pour tester des jeunes joueurs. Faire des rotations dans l'équipe. On a quasiment le même effectif que l'année dernière, nos jeunes, on les connaît. Ils étaient déjà là l'année dernière. Donc, pas de rencontre amicale, et je ne suis pas sûr que cela soit néfaste à notre préparation, et à l'engagement qu'on mettra sur le premier match.

Toulouse d'entrée, forcément, c'est chaud. Parce que cette équipe toulousaine, vous l'avez croisée cinq fois l'année dernière en comptant le match amical. Et à cinq reprises, ça n'est pas passé.

Le constat est là. C'est terrible de se dire ça, de se dire qu'on n'était pas loin parfois, mais que cette équipe toulousaine est pour l'instant au dessus. Les chiffres parlent. Leur titre aussi, leur palmarès. Cette équipe est au-dessus. On repart sur une nouvelle saison. Mais avec une rencontre à domicile dimanche face à Toulouse, moi je suis impatient. Retrouver un stade plein pour accueillir le champion, cela va être énorme. Il y a des joueurs à La Rochelle qui n'ont toujours pas connu cette ambiance.

Vous travaillez depuis plus d'un an avec Ronan O'Gara, l'entraîneur principal et manager cette année. A son contact, qu'est-ce qu'il vous a apporté dans la façon de manager ? Parlez nous justement de cette relation avec lui.

Oui, je suis arrivé la saison dernière avec lui. Là, il a voulu que je prenne l'entraînement des trois quarts. Déjà, c'est quelqu'un qui m'a laissé faire, qui m'a donné beaucoup de confiance, pas en m'obligeant à faire des choses. Il m'a laissé faire. Il a apprécié le travail que je faisais avec les jeunes, donc il avait une entière confiance en moi. Et ça, c'est très agréable de travailler avec quelqu'un comme ça. Après, les Anglo-Saxons, c'est une culture différente de la nôtre, nous les Latins. C'est quelqu'un qui vit les matchs avec passion, il a le sang chaud au bord du terrain, mais il est beaucoup plus posé que peut-être moi je l'étais. Ils veulent maîtriser les choses. Nous, on est un peu plus sur les émotions. C'est ce mélange de tempérament qui fait que ça marche. Et voilà, on apprend pas mal, la stratégie, les petits détails. Je crois que c'est vraiment une culture un peu différente de la nôtre.

Ronan est convaincu que le Stade Rochelais peut aller encore plus haut. Il veut sublimer ce groupe.

Il a quasiment tout gagné en tant que joueur. Il veut gagner en tant qu'entraîneur aussi. Donc voilà, je crois qu'il ne veut pas parler du mot défaite, mais de ne pas être performant. Je crois qu'il est né avec ça. La culture de la gagne, je crois que ça correspond à notre club parce que notre club a envie de gagner, et de grandir. Voilà, il inculque ça, et tout le monde le suit.

Revanche, maintenant, le dimanche 5 septembre face à Toulouse ?

Revanche ? Elle est déjà passée. La saison dernière, on a fait 0 sur 5, donc à ce niveau, ce n'est même plus une revanche. Il ne faut pas qu'on parle de ça. On repart sur une nouvelle saison et on va être poussé à fond par notre public. Cela reste un match de début de saison, mais on va essayer de renouer et de casser un peu cette dynamique de défaites contre Toulouse.