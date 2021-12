Top 14 : à Clermont, Alexi Balès titulaire avec le Stade Toulousain

Clermontois et Toulousains vont se souhaiter la bonne année sur la pelouse du Michelin ce samedi soir lors de la 14e journée du Top 14. Les deux équipes n'ont pas joué depuis deux semaines.

La compo

Pour ce premier rendez-vous de 2022, c'est Alexi Balès qui sera titulaire à la mêlée avec le numéro 9 dans le dos. "Je ne sais pas si j'ai les 80 minutes dans les jambes mais je suis préparé pour. Tout est calibré pour qu'on soit prêt le weekend. Je me sens bien physiquement", explique le demi-de-mêlée de retour à la compétition après notamment une blessure aux ischios. Antoine Dupont, ménagé, n'est pas du voyage.

Juan Cruz Malli sera lui aligné sur une aile pendant que Lucas Tauzin glisse au centre en l'absence de Sofiane Guitoune.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Flament : "Le groupe est prêt"

Privé de match ces deux derniers weekends (reports des rencontres face aux Wasps et au Stade Français), le Stade Toulousain doit retrouver le rythme mais ça n'inquiète pas le deuxième ligne Thibaud Flament : "On fait de bons entraînements, on a bien bossé. Les matches ont été annulés à la dernière minute donc on a pu avoir des semaines de préparation complètes. Les coaches ont su mettre en place des entraînements qui nous permettaient d'aller chercher des intensités de match. Le groupe est prêt et je pense que ça va bien se passer."