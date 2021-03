Top 14 : à l'UBB, déplacement périlleux pour une Section Paloise sur un fil

Beaucoup au club usent d'euphémisme pour en parler, mais la victoire de l'Aviron Bayonnais à Toulon en fin de semaine dernière (14-16) a mis à plus de 500 kilomètres de Mayol un gros coup sur la tête de la Section Paloise (12e). Avec encore un match en retard à jouer face à la lanterne rouge pour le club basque, les Béarnais se retrouvent virtuellement dans le fauteuil de barragiste. Une situation à garder en tête au moment d'aller défier l'UBB (5e), parce que la Section a besoin désormais de prendre des points partout.

"Consistance, consistance, consistance..."

La Section Paloise se sent capable de gagner partout. C'est en tout cas le discours martelé par les joueurs et le staff qui citent en exemple la récente très bonne performance ramenée de Lyon (17-18), reste que l'ascenseur émotionnel provoqué par la déconvenue du déplacement suivant à Toulouse incite à la prudence. "Si on commence à s'énerver, à s'exciter, à perdre pied, on va droit dans le mur", note le 2e ligne Fabrice Metz. Alors quelle recette miracle ? "De la consistance, de la consistance, de la consistance, s'échine à répéter le co-entraîneur Paul Tito, le truc c'est qu'on est capable de faire beaucoup de bonnes choses, et certains de nos adversaires trouvent qu'on joue bien ! Seulement à chaque match il y a un petit quelque chose qui va moins bien, jamais le même, et qui fait qu'on s'effondre... C'est ça qui est très frustrant, il faut travailler pour enfin réussir cette prestation complète qui nous manque depuis le début de la saison."

Le demi de mêlée Thibault Daubagna – qui sera titulaire au coup d'envoi associé à Antoine Hastoy – a également une idée des ingrédients à mettre sur la pelouse de Chaban-Delmas : "On est une équipe qui ne peut pas se permettre d'être dans la demi-mesure, dans l'état d'esprit il faudra être là dès le coup d'envoi, sinon on ne pourra même pas parler rugby. Si il y a ça, il y aura un joli bras de fer et celui qui joue le plus intelligemment pourra l''emporter".

Les équipes

UBB : 15. Jalibert ; 14. Hulleu, 13. Dubié, 12. Uberti, 11. Lam ; 10. Botica, 9. Lucu ; 7.Petti, 8. Higginbotham, 6. Woki ; 5. Cazeaux, 4. Marais ; 3. Cobilas, 2. Maynadier, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Kaulashvili, 18. Douglas, 19. Tauleigne, 20. Lesgourgues, 21. Desaubies, 22. Moefana, 23. Tameifuna.

Section Paloise : 15. Mogg ; 14. E. Barrett, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Tuimaba ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Ugena, 8. L. Whitelock, .6 Habel-Kuffner ; 5. Philip, 4. Metz ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Fisi'ihoi, 18. Ramsay, 19. Erbani, 20. C. Le Bail, 21. Dumoulin, 22. Manu, 23. Corato.

Union Bordeaux-Bègles / Section Paloise, c'est à vivre ce samedi en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre... et en multiplex avec aussi Monaco / Élan Béarnais, rendez-vous dès 16h30 !