Après une coupure européenne qui a vu Brive décrocher son billet pour les 1/4 de finale de Challenge Cup, le CAB retrouve le Top 14 ce samedi à La Rochelle. Si le rapport de force entre le deuxième et le premier non relégable paraît déséquilibré, le match semble assez ouvert pour les Brivistes.

Brive-la-Gaillarde, France

Illusions de l'esprit ou réelles chances ? On le saura après le coup de sifflet final aux alentours de 20 heures, ce samedi. Reste que la rencontre entre le CA Brive, 12e, en voyage à La Rochelle, 2e du classement, paraît moins déséquilibrée sur le papier que les chiffres ne le disent pour la reprise du Top 14 après une parenthèse européenne. D'un côté comme de l'autre, chacun s'est qualifié pour les 1/4 de finale de la compétition (Champions Cup pour le Stade Rochelais, Challenge Cup pour Brive) et tout le monde veut se replonger avec sérieux dans le championnat dont se dispute la 16e journée ce week-end.

La Rochelle sur vingt matchs sans défaite à domicile

Si la mission promet évidemment d'être délicate pour les Brivistes, toujours premiers non relégables avec un point d'avance sur Agen, l'environnement du match ne semble pas si défavorable que ça aux Corréziens. Loin de nous l'idée de dire que le CAB va tranquillement aller gagner à La Rochelle qui reste sur douze victoires consécutives à domicile toutes compétitions confondues, et même sur vingt matchs sans défaite en Top 14 à la maison, mais plusieurs éléments font que le CAB pourrait avoir ses chances.

"Ne pas se prendre la tête"

D'abord, la dynamique corrézienne avec quatre victoires de rang, notamment contre Montpellier et Toulon, qui a permis de retrouver de la confiance. Ensuite, parce que La Rochelle a dû s'arracher et laisser beaucoup d'énergie face aux Harlequins, le week-end dernier, pour valider son billet pour les 1/4 de finale de la grande coupe d'Europe. Et puis, les Maritimes sont privés de plusieurs joueurs : trois internationaux français mobilisés pour préparer le Tournoi des 6 Nations et leur 3e ligne ou centre Botia, élément majeur de cette équipe. La décompression pourrait donc guetter cette équipe d'autant qu'après cette rencontre tout le monde aura une semaine de vacances. Côté briviste, on préfère calmer le jeu et rappeler la qualité de l'adversaire dont la dernière défaite à domicile est l'oeuvre... du CAB en début de saison. Mais c'était en match de préparation !

La Rochelle - Brive sera à suivre en intégralité ce samedi sur France Bleu Limousin.