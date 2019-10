Top 14 - A La Rochelle, le CA Brive "ne veut pas donner le sentiment qu'il lâche à l'extérieur"

Brive-la-Gaillarde, France

" On prépare les matchs de la même manière à domicile qu'à l'extérieur " assure Matthieu Voisin, 3e ligne de Brive, alors que le CAB négocie ce samedi à La Rochelle son quatrième déplacement de la saison, pour la 7e journée de Top 14. Jusque là, les Brivistes sont rentrés bredouilles de leurs voyages à Pau, à Agen et à Lyon. Parfois en perdant le fil peu à peu, une fois en explosant complètement (59-3) chez le LOU, leader du classement.

Améliorer la performance loin du Stadium

Les probants succès à domicile sont venus équilibrer la balance mais, après avoir pris la mesure du Top 14, le CAB veut (doit ?) maintenant faire mieux loin du Stadium. " Il y a quelques années en arrière, on voyait un rugby à domicile et un rugby à l'extérieur " lance Marc Dal Maso, entraîneur des avants. " J'ai l'impression, ici, qu'on est revenu un peu en arrière par rapport à ça. Pour l'instant, c'est défini comme ça. J'espère simplement que ça va évoluer durant la saison pour qu'on arrive à prendre un joker à l'extérieur ". A défaut de parler de résultat chez des Rochelais eux aussi mal en point à l'extérieur (quatre défaites en quatre matchs) et qui misent également beaucoup à domicile (deux victoires), le CAB est surtout attendu dans le contenu par son staff.

"Ne pas prendre en permanence des fessées"

" On a pris une grosse fessée à Lyon, deux petites fessées à Pau et à Agen. Il va falloir essayer de ne pas prendre en permanence des fessées " continue Dal Maso, " c'est un début de saison, le club monte et les joueurs sont un peu admiratifs. Ils regardent un peu trop ". Comme pour inviter la troupe corrézienne, une nouvelle fois remaniée pour aller en Charente-Maritime, à être actrice et pas spectatrice dans un stade Marcel Deflandre qui devrait fêter son cinquantième match de rang à guichets fermés, et où le CAB n'a plus gagné depuis un match de Pro D2 le 19 avril 2003. Mais, tout de même forts de la confiance engrangée lors des succès contre Toulon puis Toulouse, les Brivistes comptent bien profiter de la dynamique. " On a montré des visages très moyens à l'extérieur " reprend Matthieu Voisin, capitaine pour aller défier les Rochelais, " on a coeur de se racheter et de ramener quelque chose ".

12 changements à Brive

Le staff briviste opère douze changements dans le XV de départ pour ce déplacement. Jan Uys (2e ligne), Kiti Kamikamica (3e ligne) et Enzo Hervé (ouverture) sont les trois seuls joueurs maintenus depuis Toulouse. On note la première apparition de Nico Lee avec le CAB puisque le Sud-Africain est rétabli de sa fracture au pouce contractée en pré-saison. Il sera associé à Alex Dunbar au centre. François Da Ros revient au talonnage, tout comme Peet Marais en 2e ligne. David Delarue est titulaire à la mêlée. Asieshvili, Blanc et Galala sont sur le banc.

La composition du CA Brive pour La Rochelle - DR CA Brive

