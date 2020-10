Top 14 - A Montpellier, le CA Brive n'a rien à perdre et tout à gagner

Le CA Brive va tenter de relever la tête ! Une semaine après son revers contre Toulouse, le premier à domicile après un début de saison convainquant, le CAB joue chez un autre poids lourd du championnat. C'est à Montpellier, à 17h ce dimanche, pour la 6e journée du Top 14 que les Brivistes sont attendus pour une mission difficile. Et alors que les éléments semblent contraires.

Les éléments semblent contraires

D'abord parce qu'il faut repartir de l'avant après avoir baissé pavillon à la maison, ensuite parce que le programme restera très copieux dans la foulée avec la réception de Clermont pour le derby, et des affrontements contre les deux finalistes français des coupes d'Europe : à Toulon puis contre le Racing 92.

Internationaux, suspensions et blessures

Mais aussi car les forces sont mises à rude épreuve. Quatre internationaux sont absents : les Géorgiens Giorgadze, Lobzhanidze et Abzhandadze, plus l'Italien Ceccarelli. Il y a également deux suspendus : Lees et Bituniyata. Et des blessés, notamment Peet Marais, à un poste de 2e ligne sur la corde raide en nombre d'éléments.

Des revenants qui ont des choses à prouver

C'est la raison pour laquelle il y a de la rotation dans l'Hérault avec les apparitions de Soso Bekoshvili et Seta Tuicuvu, par exemple. Le premier n'a plus joué en compétition officielle depuis près d'un an, à Castres le 9 novembre 2019. "C'est un match très important pour montrer à quel niveau je suis" n'élude pas le droitier géorgien, "quand tu n'as pas beaucoup d'opportunités de jouer, il faut montrer ses capacités qu'importe l'adversaire".

Prouver au coach et à l'équipe

Le second, arrivé cette année, jouera pour la première fois. "J'ai été blessé en pré-saison, c'est une occasion pour moi de prouver au coach et à l'équipe" indique l'arrière fidjien. Les retours de blessure de Galletier et Cerqueira sont aussi à noter. Alors, des repères collectifs seront probablement à trouver face à des Montpelliérains privés eux de cinq internationaux français, trois géorgiens et du 3e ligne Camara suspendu. Reste que l'effectif est profond.

Rien d'autre qu'une surprise à créer

Côté briviste, l'état d'esprit sera déterminant pour rivaliser. C'est à ce prix que le CAB, par le passé, et bien qu'amoindri, réussi certaines belles performances à l'extérieur et ramené des points là où on ne l'attendait pas forcément. Ce dimanche, une défaite n'aurait rien de déshonorante chez un gros client du championnat, alors il n'y a rien d'autre qu'une bonne surprise à créer sur un terrain où le CAB a ramené un bonus défensif l'an passé... en s'accrochant jusqu'à la dernière seconde pour se l'offrir.

