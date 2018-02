Brive-la-Gaillarde, France

Le match appartient désormais au passé, mais force est de constater que le CA Brive ne l'a toujours pas digéré. Non, les Corréziens n'ont pas fait leur deuil de ce revers 16-21 contre Pau, le week-end passé, dans un match qui aurait permis au CAB d'avancer vers le maintien.

"Les gars ont été piqués au vif"

Alors, Brive est revanchard contre lui-même et veut évacuer sa frustration à l'heure de défier Toulouse à Ernest Wallon ce dimanche à 12h30. Et ce n'est pas de l'autoflagellation car les Brivistes ont bien conscience d'avoir laissé passer une occasion rêvée de mettre Agen, le premier relégable avant le début de cette 18e journée du Top 14, à cinq points derrière en cas de succès la semaine dernière. Autant de points perdus à domicile que Brive veut tenter de récupérer à l'extérieur en retrouvant notamment l'agressivité qui fait la marque de fabrique du CAB, et en étant aussi plus précis dans le jeu et discipliné dans la zone plaqueur/plaqué. "On n'est pas passé loin de la victoire", rumine encore Arnaud Mignardi, "on a joué, malheureusement, à 70% de nos capacités. Si on avait mis la même intensité que contre Montpellier et Toulon... _On veut effacer cette frustration_."

Toulouse n'a perdu qu'une fois à domicile

Certes, l'opposition parait déséquilibrée. Elle met aux prises le premier non relégable, qui reste sur un gros échec et qui joue à l'extérieur d'où le CAB n'a ramené qu'un match nul en huit déplacements. Alors que Toulouse vient d'atomiser Agen sur ses terres 25-52, est plus que jamais à la lutte pour les phases finales et a gagné sept de ses huit matchs à domicile cette saison (une seule défaite contre Castres). Sauf que c'est typiquement le genre de match, contre un mal classé, où la dépression guette. D'autant que les Toulousains sont privés de plusieurs joueurs retenus avec leur pays pour le Tournoi des VI Nations. Et on le sait, après le pire, Brive est souvent capable du meilleur. "Aux entraînements, on avait les visages un peu fermés", dit le patron des lignes arrières brivistes, "avec peu de sourires, cette semaine. Ce qui prouve que les gars ont été piqués au vif." Rendez-vous à 12h30 ce dimanche pour suivre en intégralité sur France Bleu Limousin ce match du CAB à Toulouse.