Top 14 : à Toulouse, la Section Paloise veut poursuivre sur sa lancée

La semaine de vacances offerte aux rugbymen béarnais après leur exploit à Clermont a fait du bien. Aux têtes, parce qu'elle a permis de rester sur un petit nuage quelques jours, et aux corps, parce que la bataille livrée à Marcel-Michelin avait fait des dégâts. De retour à l'entraînement en début de semaine, la perspective de devoir se déplacer chez le champion de France a très vite remis en ordre de bataille les joueurs de la Section Paloise.

Julien Fumat : "La victoire à Clermont peut servir de socle" Copier

Les Béarnais relâchés... mais vigilants

Après avoir profité de la victoire – méritée – à Clermont, la Section "a tourné la page" assure le 2e ligne Fabrice Metz : "Oui on a gagné de la confiance, mais ça peut aussi se perdre très vite". Le succès à Clermont a fait grimper la côte de confiance des joueurs béarnais, mais personne n'a oubliée la déculottée mémorable encaissée à Ernest-Wallon il y a moins de cinq mois. "Ça marque, confie Julien Fumat, personne n'a oublié, mais c'est difficile d'aller à Toulouse avec un esprit de revanche... On y va avec du sérieux, de l'application, mais parler d'un esprit de revanche, ça serait un peu prétentieux".

Une photo du classement du Top 14 laisse rêveur : la Section y figure à la 3e place quand le Stade Toulousain se traîne au 12e rang... Trois victoires et une défaite pour les Béarnais, bilan opposé pour les Haut-Garonnais. "On se déplace chez un ogre, prévient Julien Fumat, on a bien vu avec nos matchs que ça pouvait basculer très vite, ça se joue à pas grand chose... Cela a peut-être été pareil pour eux mais dans le mauvais sens, une chose est sûre ils vont se réveiller, et il ne faudrait pas que ce soit ce week-end".

Prime aux vainqueurs de Clermont

Onze des quinze titulaires du match à Clermont sont à nouveau alignés d'entrée. Parmi les changements, Lucas Pointud remplace Geoffrey Moïse, blessé, alors qu'à l'inverse Watisoni Votu, Alexandre Dumoulin et Julien Fumat, à nouveau opérationnels entrent à la place d'Atila Septar, Pierre Nueno et Vincent Pinto.

Giovanni Habel-Kuffner : "On progresse chaque semaine" Copier

Côté toulousain, les absents retenus par leur sélection sont nombreux : Baille, Mauvaka, Dupont, Ntamack, Guitoune, Huget, Médard et Ramos avec les Bleus, mais aussi Rory Arnold avec l'Australie, David Du Toit avec l'Afrique du Sud et David Ainu'u avec les États-Unis (blessé face à l'Angleterre), et les blessés ne manquent pas non plus (Cros, Elstadt, JulienMarchand...), avec également Werner Kok suspendu.

Stade Toulousain / Section Paloise, c'est à vivre ce samedi dès 17h30 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn

Les équipes

Stade Toulousain : 15. A. Bonneval ; 14. Lebel, 13. Ahki, 12. Belan, 11. Marty ; 10. Holmes, 9. S. Bézy ; 7. Placines, 8. Kaino, 6. Miquel ; 5. Tekori, 4. Arnold ; 3. Faumuina, 2. G. Marchand, 1. Castets.

Remplaçants : 16. Hino, 17. Néti, 18. Verhaeghe, 19. S Tolofua, 20. Idjellidaine, 21. Tedder, 22. Tauzin, 23. Van Dyk.

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Fumat, 13. Dumoulin, 12. Stanley, 11. Votu ; 10. Slade (cap), 9. Marques ; 7. Tagitagivalu, 8. Habel-Kuffner, 6. Puech ; 5. Metz, 4. Ramsay ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey, 1. Pointud.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Calles, 18. Marchois, 19. Ugena, 20. Daubagna, 21. Hastoy, 22. Septar, 23. Hamadache.