[VIDEO] Top 14 : à Toulouse, les Bayonnais veulent "être à la bagarre"

Duel des champions ce dimanche 1er décembre en clôture de la 10e journée de Top 14. Le Stade Toulousain, tenant du titre revigoré par le retour de ses mondialistes, reçoit Bayonne, le vainqueur de la Pro D2. Un promu qui surprend mais marque le pas depuis un mois et demi et s'attend à souffrir.

Bayonne, France

Le champion de Top 14 face à celui de Pro D2. Le choc de clôture de la 10e journée de championnat ce dimanche 1er décembre (16h50) entre Toulouse et Bayonne, au regard des statistiques, semble plus équilibré qu'on aurait pu le penser avant le coup d'envoi de la saison.

Les Toulousains connaissent un début de Top 14 en demi-teinte (8e), quand l'Aviron surprend (4e), avec déjà deux succès en déplacement. Des promus qui seront particulièrement motivés.

Les joueurs auront à coeur d'exister, de faire une belle prestation - Eric Artiguste, entraîneur adjoint de l'Aviron Bayonnais

Mais les ciels et blancs s'attendent à souffrir chez des Stadistes revigorés depuis le retour de leurs mondialistes avec 3 succès consécutifs (contre Clermont, à Gloucester, face au Connacht).

On sait que ça va être un grand défi pour nous, mais on est prêts - Torsten Van Jaarsveld, talonneur de l'Aviron

Les Bayonnais sont sur une pente descendante, après un début de Top 14 tonitruant. Ils n'ont plus gagné depuis un mois et demi (face à Montpellier) et restent sur 4 défaites, dont 2 en Top 14 ( à Toulon et lors de la réception de Pau). Mais le doute ne semble pas encore s'être insinué dans les têtes.

On travail dur, on s'entraîne bien, la confiance on l'a toujours - Aymeric Luc, arrière de Bayonne

L'Aviron l'a déjà démontré dans le passé, c'est quand il arrive dans ses souliers de petit poucet, avec la peur d'"en prendre 50", qu'il se transcende et peut sortir de très grandes prestations, comme lors de la 1re journée sur le terrain du Racing 92. Les Toulousains sont avertis et s'en méfient.

Clément Castets, pilier du Stade Toulousain, se méfie de l'Aviron Bayonnais Copier

Les entraîneurs bayonnais eux ne tirent pas de plans sur la comète. Pas question de fixer d'objectif comptable à leurs joueurs chez le champion de France. En revanche, ils espèrent ressortir d'Ernest Wallon la tête haute, fiers de leurs hommes. D'autant qu'à l'image de Yannick Bru, le manageur, ils sont 3 - avec Eric Artiguste et Rémy Ladauge, ses adjoints - à avoir évoluer de longues saisons sous le maillot toulousain.

On s'attend à ce que ce soit très difficile (...) le but c'est d'être à la bagarre avec cette équipe - Eric Artiguste

Si Bayonne affirme vouloir se concentrer ce dimanche sur sa défense, après avoir pris 45 points le week-end dernier chez les London Irish en Challenge européen, et sur la conquête, il faudra tout de même surveiller ses offensives. Sevrés à domicile lors de la réception de Pau, sous le déluge, les attaquants bayonnais pourraient trouver un terrain de jeu à leur goût sur la pelouse hybride d'Ernest-Wallon.

On a un jeu qui peut correspondre à ce type de terrain - Aymeric Luc

Bayonne ne s'est plus imposée à Toulouse depuis le 7 janvier 2006 (13-19) et reste sur 9 revers consécutifs dans la ville rose, avec un score moyen de 31 à 15 sur les dix dernières années, qui pourraient faire tiquer plus d'un parieur.

Stade Toulousain - Aviron Bayonnais à vivre en intégralité dès 16h30 sur France Bleu Pays Basque

Les Compositions des équipes

Bayonne privée de Johnston et Mousset

L'Aviron Bayonnais sera privé de ses deux piliers droits les plus utilisés cette saison. De retour de suspension, Census Johnston s'est blessé à l'entrainement dans la semaine (ischios) et ne pourra pas affronter son ancien club. Luc Mousset a lui été touché en Challenge européen chez les London Irish. Bayonne sera également privée de Djibril Camara (genou), en reprise.

Toulouse sans Kolbe et plusieurs mondialistes.

Si les Stadistes ont récupéré tous leurs mondialistes, la perspective d'une double confrontation cruciale face à Montpellier en Coupe d'Europe, et l'obligation d'accorder des vacances à leurs internationaux, les conduisent à se passer du meilleur joueur du Top 14 la saison passée, le champion du monde phénomène Cheslin Kolbe, ainsi que de Maxime Médard, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Cyril Baille, tandis que Jérôme Kaino est ménagé.