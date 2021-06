Top 14 : Adam Knight quitte le Biarritz Olympique

Il est arrivé à Biarritz sur la pointe des pieds à l'été 2018 avant de s'affirmer comme un talent complet doublé d'un leader. Adam Knight (28 ans) ne rejouera plus sous le maillot du Biarritz Olympique. Le club officialise son départ alors que les dirigeants avaient choisi de ne pas prolonger son contrat, qui s'achevait cette saison.

Arrivé à Biarritz en 2018 en provenance d'Otago, le flanker néo-zélandais a disputé 51 matchs avec le BO en trois saisons (six essais). Adam Knight avait même été nommé capitaine avant la signature de Steffon Armitage.

Son dernier match avec les Rouge et blanc était lors de la victoire en barrage contre Grenoble sur la pelouse d'Aguiléra (41-14), le 22 mai dernier. Il était alors sorti sur commotion. Un énième, qui le contrait à observer un arrêt de minimum trois mois, durant lequel il sera suivi par un neurologue qui pourrait juger de sa capacité à reprendre un jour ou non le rugby professionnel.

Au rang des départs

Il n'est pas le seul joueur a quitté le Biarritz Olympique. Gauthier Doubrère et Willie du Plessis (Mont-de-Marsan), Sven Girlando et Steven David (Valence-Romans), Lucas Lebraud (Narbonne). Le pilier Thomas Synaeghel, raccroche les crampons et entrainera Oloron en Fédérale 1.

Dans le staff, Nicolas Nadau entrainera Grenoble la saison prochaine, en duo avec Arnaud Héguy. L'ancien talonneur du BO manageait le club de Mauléon ces deux dernières saisons.