Top 14 - Affiches et programme des matchs : découvrez ce qui attend Brive pour 2020-2021

Ca y est ! Le CA Brive et ses supporters sont fixés sur les rencontres qui attendent le club pour la saison 2020-2021 de Top 14. Le calendrier vient d'être dévoilé ce jeudi à la mi-journée par la Ligue Nationale de Rugby.

Bayonne d'entrée, derby à Brive pour la 7e journée

Pour sa deuxième saison dans l'élite depuis sa remontée en 2019, et après une première saison prématurément terminée à la 9e place ex aequo en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le CAB aura évidemment fort à faire pour conserver sa place dans l'élite.

Sept déplacements à l'aller, les trois premiers horaires connus

La 1re journée se jouera à domicile pour Brive qui recevra Bayonne pour un duel entre les deux promus de la saison passée. Le match est d'ores et déjà fixé samedi 5 septembre à 18h. Et ce match n'aura rien de simple quand on sait combien il est souvent délicat de négocier une reprise de compétition. D'autant qu'il y aura dans la foulée un voyage à Bordeaux, samedi 12 septembre à 18h15, chez le leader incontesté de la saison passée prématurément terminée alors que les Girondins menaient grand train. Après deux week-ends de coupure, il y aura la venue de Pau samedi 3 octobre à 18h15. La réception de Toulouse est prévue pour la 5e journée, alors que le traditionnel et très attendu derby du Massif Central contre Clermont se jouera fin octobre au Stadium pour la 7e journée. Pour Noël, le CAB accueillera Lyon et finira sa phase aller au Stade Français lors de la 13e journée. Une phase aller qui verra les Brivistes jouer sept fois en déplacement et six fois à domicile.

Deux doubles réceptions en phase retour

Logiquement, il y aura donc un match à la maison de plus à jouer lors de la phase retour. Elle sera notamment marquée par deux doubles réceptions pour le CAB, qui devraient s'avérer décisives pour finir idéalement la saison. Contre Montpellier puis Toulon (14e et 15e journées), puis face à La Rochelle et le Stade-Français (22e et 23e journées). Le derby à Clermont est prévu juste avant, pour la 21e journée, mi-avril. Pour la fin du championnat, et sa 26e et dernière journée, Brive jouera au Racing.

Le programme des matchs

Évolution des jours et horaires de matchs

Cette saison 2020-2021 est aussi marquée par une évolution au niveau des jours et heures des rencontres. Côté nouveautés : le premier match de chaque journée se jouera le vendredi soir alors que le dernier se disputera le dimanche à 21h. En revanche, la disparition du créneau du match du dimanche à 12h30 est actée.

une rencontre le vendredi à 20h45

une rencontre le samedi à 15h15

quatre rencontres le samedi à 18h15

une rencontre le dimanche à 21h

Le calendrier général

La semaine passée, c'est le calendrier général de la saison qui avait été dévoilé... en partie seulement. Car il manque toujours la confirmation des dates des cinq matchs automnaux du XV de France.

L'incertitude concerne aussi la coupe d'Europe à laquelle le CAB doit participer. Sous réserve de validation, la première journée est prévue pour le week-end allant du vendredi 11 au dimanche 13 décembre. Le reste des affiches n'est pas connu, pas plus que le format de la compétition pour cette saison sportive bien particulière.