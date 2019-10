Top 14 : Agen - Bayonne, le choc serré des sous-côtés

Bayonne, France

Agen / Bayonne, pour nombre d'observateurs "avertis" du rugby français, c'est une affiche... de la lutte pour le maintien. Et pourtant ce match de la 6e journée de Top 14, samedi 5 octobre (18h) met aux prises le 10e du classement, qui a fait tremblé jusqu'au bout Pau et Castres chez eux, au 4e. Deux équipes très proches qui séduisent et surprennent.

Faire quelque chose à Agen "serait un bond"

"Ils sont considérés, comme nous, comme une équipe qui va lutter au fond du classement. Pour l'instant ce n'est pas le cas, on en profite, _mais c'est sûr que ce match a une importance."_Rémi Ladauge, l'entraineur des trois-quarts du promu bayonnais, ne cherche pas à minimiser l'enjeu de la rencontre en Lot-et-Garonne.

Une confrontation qui s'annonce âpre et serré. _"_On s'attend à un des matchs les plus costauds qu'on aura eu à faire, depuis le début de l'année, prévient Maxime Delonca (...) Si on peut faire quelque chose là-bas, ça va être un bond pour nous. C'est un match très très important, qui va se jouer à pas grand chose", estime le talonneur.

"On s'inspire beaucoup d'Agen"

Pas question donc de se laisser griser par le classement actuel, trompe-l'oeil agréable mais faussé par les absences des très nombreux internationaux qui disputent la Coupe du Monde au Japon. En attendant leur retour, il faut en profiter, "être capables de prendre tous les points qui peuvent se présenter", affirme Rémi Ladauge.

D'autant que pour Maxime Delonca, l'Aviron est "encore en phase d'apprentissage." Et justement le bon élève bayonnais rend visite à l'un de ses modèles, avec l'ambition de dépasser le maître. "C'est une belle équipe, qui se maintient depuis 3 saisons (sic) avec le plus petit budget, admire son entraineur.On a énormément de respect pour eux, on s'en inspire d'ailleurs beaucoup. _C'est une équipe qui produit un rugby positif_, qui essaie de déplacer le ballon, qui ne lâche rien"

"Ca va ferrailler"

"Cette équipe d'Agen nous ressemble beaucoup, confirme le talonneur. Ils ont beaucoup d'éléments qui viennent de Pro D2. Ca va ferrailler, ça va être costaud. Il va falloir répondre présent sur les bases." Et de ce côté, Bayonne peut compter sur sa touche, satisfaction du début de saison, et de plus en plus sur sa mêlée qui s'améliore sortie après sortie. Une impression à confirmer à Agen, avec le handicap supplémentaire de manquer de piliers droit de métier.

Mais le plus important reste l'état d'esprit, prévient Rémi Ladauge. Après une série positive, _"on peut craindre un relâchement, on est menacé par cela. Maintenant, on peut aussi espérer une prise de confiance du groupe. Il faut que l'_on soit à la fois confiant dans notre jeu et à la fois n'être pas dans l'aisance et la sécurité, parce que si on manque un poil de détermination on sera puni tout de suite à Agen."

Les joueurs bayonnais sont prévenus et savent qu'ils devront une nouvelle fois livrer un gros combat, physique et mental. "On va essayer de fournir un grand match pour essayer de ramener quelque chose de là-bas, mais ça va être très dur" conclut Maxime Delonca

SU Agen / Aviron Bayonnais, samedi 5 octobre à 18h

Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque et ici en compagnie de Julien Jané et Thibault Vincent

Les compositions

Huit changements dans le XV de l'Aviron

Viliamu Afatia Maxime Delonca Luc Mousset Mariano Galarza Adam Jaulhac Tom Darlet Antoine Battut (cap) Mat Luamanu Michael Ruru Romain Barthélémy Sean Robinson Peyo Muscarditz Alofa Alofa Latu Latunipulu Julien Tisseron

Remplaçants : 16. Maxime Lamothe, 17. Swan Cormenier, 18. Evrard Oulai, 19. Filimo Taofifenua, 20. Emmanuel Saubusse, 21. Manuel Ordas, 22. Aymeric Luc, 23. Aretz Iguiniz

Agen effectue 5 modifications dans son XV titulaire

Giorgi Tetrashvili Marc Barthomeuf (cap) Dave Ryan Andrès Zafra Tom Murday Jessy Jegerlehner Vincent Farré Laurence Pearce Paul Abadie Raphaël Lagarde Benito Masilevu Sam Vaka Johann Sadie Jamie-Jerry Taulagi Valentin Saurs

Remplaçants : 16. Clément Martinez, 17. Malino Vanaï, 18. Adrian Motoc, 19. Dylan Hayes, 20. Xavier Chauveau, 21. Leo Berdeu, 22. Nathan Decron, 23. Walter Desmaison