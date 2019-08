Top 14 - Agen-Brive : deux adversaires, un même modèle pour espérer rester au plus haut niveau

Brive-la-Gaillarde, France

Ce n'est seulement que la 2e journée de Top 14 mais Brive, promu, dispute déjà un match extrêmement important dans la course au maintien. C'est à Agen que cela se passe ce samedi 18h, chez un concurrent direct du CAB pour garder sa place dans l'élite à la fin de l'année. Un duel entre deux équipes battues lors de la 1re journée (Brive à Pau 33-14 ; Agen contre Toulon 25-44) et qui savent ô combien l'issue de cette rencontre peut déjà permettre de marquer les esprits adverses.

Faire différemment que les cadors

Cette opposition met aussi aux prises deux clubs aux moyens limités, qui n'ont pas de pétrole mais des idées pour essayer de rester dans la cour des grands. Brive et Agen préfèrent former plutôt que recruter à prix d'or. Ils préfèrent faire jouer la jeunesse, de préférence issue de la zone d'influence du club, plutôt qu'enrôler des joueurs de niveau comparable moins attachés au maillot. Les deux clubs tendent aussi à remettre à niveau leurs infrastructures pour répondre aux exigences du haut niveau, plutôt que laisser décrépir leurs installations. Ils font cela en dépit de budgets contraints, et sans certitude d'être dans l'élite les années suivantes.

Deux des trois plus petits budgets du Top 14

Une philosophie plutôt récente à Brive, troisième plus petite enveloppe du Top 14, entreprise en fait après la relégation en Pro D2 au printemps 2018. Impulsée avec l'arrivée de nouvelles têtes (le manager Jeremy Davidson, le directeur général Xavier Ric, le responsable du centre de formation Sébastien Bonnet, entre autres), elle est en cours d'application. Elle est déjà bien notable sportivement, avec un très sérieux rajeunissement des troupes et le retour au club de joueurs toujours jeunes mais partis tenter l'aventure ailleurs entre temps. Côté infrastructures, la concrétisation se précise avec la réfection (aux frais de la ville) du terrain d'honneur et de la pelouse d'entraînement. Le chantier du centre de performance, porté par le club, doit être lancé en cette fin d'année 2019.

"Montrer beaucoup d'ambition, cela montre que nous avons un engagement envers notre public"

Cette politique de club est plus ancienne à Agen, ville située entre les poids lourds sportifs et économiques que sont Toulouse et Bordeaux. Avec le budget le plus limité, le SUA enchaîne une troisième saison de rang en Top 14. " Agen a un modèle que nous voulons aussi mettre en place " n'élude pas Jeremy Davidson. Car même si ces clubs ne disposent pas d'un tissu économique très dense par rapport à leurs adversaires de l'élite, ils ne veulent pas faire que de la figuration. " Il faut montrer beaucoup d'ambition dans tout ce qu'on fait " appuie le manager briviste, " cela montre que nous avons un engagement envers notre public pour essayer de garder nos joueurs et de construire en permanence ". A Agen, un chantier se précise : la réfection du stade Armandie et ses tribunes l'année prochaine, avec construction d'un complexe hôtelier de standing, brasserie et pôle médical. Mais cela n'empêche évidemment pas des sueurs froides et des cycles à bien négocier comme celui qui s'amorce au SUA. Cette saison, Agen compose avec un nouveau manager, Christophe Laussucq, et un effectif renouvelé d'un tiers à cause notamment d'une sérieuse fuite de talents enrôlés par des clubs plus fortunés. Quentin Béthune (Stade-Français), Denis Marchois (Pau), Antoine Miquel (Toulouse), Yoan Tanga (Racing 92), Julien Hériteau (Toulon) ou Clément Laporte (Lyon) ont fait leurs valises. Brive connaît ce contexte et sait que les places des 'petits clubs' se résument désormais à peau de chagrin en Top 14. Le gagnant ce samedi effectuera déjà un pas pour garder la sienne l'an prochain.

Une paire Olding - Dunbar au centre du terrain

Le staff briviste effectue six changements dans le XV de départ du CAB par rapport à celui de la 1re journée à Pau. Choix le plus attrayant : la titularisation, pour sa première apparition, d'Alex Dunbar au centre du terrain. L'international écossais, recrue clinquante de l'été en Corrèze, est associé à Stuart Olding pour constituer un duo qui fait d'avance saliver les fans. La première ligne est changée dans son intégralité avec les titularisations de Thompson-Stringer, Da Ros et Doge. En 3e ligne, Voisin est préféré à Kamikamica qui glisse sur le banc. Enfin, l'expulsion de Jurand à Pau engendre le replacement de Thomas Laranjeira à l'arrière alors qu'Enzo Hervé est titularisé à l'ouverture.