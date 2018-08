Champions de France en 2017, les Clermontois ont vécu un véritable calvaire la saison dernière et n'ont pas pu défendre leur titre en phase finale. Un accident industriel au pied des Volcans d'Auvergne. Où la Yellow Army attend une réaction d'orgueil lors du premier match contre Agen.

Sébastien Vahaamahina et les Clermontois veulent oublier la saison dernière

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"La saison dernière, c'était nul". Sébastien Vahaamahina n'est pas un grand bavard, mais le deuxième ligne international n'a pas besoin de long discours pour résumer le sentiment général. Une piteuse neuvième place au classement du Top 14, et donc pas de phases finales pour la première fois depuis 2007. Un chemin de croix pour l'ASM et ses nombreux blessés. Et pour les fidèles supporters de la Yellow Army.

On a eu envie de se remettre très vite au boulot car la saison dernière a été compliquée, mais je sens qu'on est prêt... Sébastien Vahaamahina, deuxième ligne de l'ASM Clermont

Après une longue coupure inhabituelle, huit semaines de préparation, et deux victoires en matchs amicaux à Toulon et contre le Canada à Issoire, les Clermontois sont impatients de retrouver la compétition. "Il y a de l'impatience et de l'excitation, un peu de tout ça" confie Franck Azéma.

#Presse 🎙#FAzema “ Tout le monde veut bien démarrer, nous les premiers. Un bon départ peut absorber les péripéties éventuelles de la saison. Notre ambition première sera de répondre présent sur ce début de saison. Ça commence samedi face à Agen.” #ASMSUApic.twitter.com/q1ujC4WIyq — ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 23, 2018

L'entraineur en chef se sait attendu au tournant cette saison, "tout le monde ou presque peut se qualifier, bien sur que nous serons ambitieux, mais voyons d'abord comment on va prendre des points au début". C'est donc devant leurs supporters que les Clermontois vont débuter leu saison. "On veut juste remettre l'ASM à sa place" ajoute Camille Lopez, qui porte encore les traces de l'opération subie pour réduire la fracture de la malléole gauche qui l'a éloigné des terrains pratiquement toute la saison dernière.

Remettre l'ASM à sa place... Camille Lopez, ouvreur international

L'ouvreur clermontois n'ayant pas participé à la tournée en Nouvelle-Zélande en juin dernier, il peut donc jouer ce premier match contre Agen, tout comme Arthur Iturria, Sébastien Vahaamahina, ou Wesley Fofana, qui bénéficie d'un statut particulier et vient de prolonger son contrat en Auvergne.

C'est comme une crise de manque... Thierry Fraisse, président de l'interclubs des supporters de l'ASM

En revanche, les autres internationaux devront patienter encore une semaine, et ne fouleront donc pas la nouvelle pelouse du Michelin ce samedi. Une pelouse qui comme dans beaucoup de stade cet été a souffert de la canicule et d'une attaque de pythium, un champignon parasite combattu avec un traitement fongicide.

La nouvelle pelouse est bichonnée. © Radio France - Jean-Pierre Morel

Sevrés la saison dernière. Agen au Michelin pour la reprise. Les Clermontois ont faim de victoire. Et les supporters veulent se régaler à nouveau. Il n'y a plus qu'à passer à table...

Cette saison encore, tous les matchs de l'ASM sont à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Coup d'envoi à 17 heures...