Agen, France

Ils ne cracheront pas dessus ! Les joueurs de l'UBB ont tellement été frustrés par cette saison, qu'ils sauront pleinement apprécier cette victoire, même moche, au stade Armandie. Un match terriblement frustrant pour les Lot-et-Garonnais, qui auront fait un nombre incalculable d'erreurs.

Pas un grand match, mais la victoire fait quand même du bien après 5 défaites de suite.. :-) #SUAUBB 10-15 #ILOVEUBB — NicolasMontalieu (@NicoMontalieu) March 17, 2018

Et, pour une fois, les joueurs de l'UBB ont su concrétiser d'entrée leurs temps forts. Et inscrire, dès la quatrième minute, un superbe essai en première main. Derrière une touche, les trois-quarts bordelais combinaient bien, et, après une course en travers d'Ed Fidow, Nans Ducuing perçait et servait Blair Connor qui aplatissait son troisième essai de la saison.

Naqalevu réplique à Nakosi

Un essai qui allait réveiller les Agenais, dont le plan initial était certainement d'attaquer la rencontre pied au plancher. Et, après 15 minutes à ne pas voir le ballon, les hommes de Rory Teague allaient se faire transpercer par Nakosi. L'ailier agenais, qui s'était palcé au ras de la mêlée, réussisait à servir, 60 mètres plus loin, Fouyssac qui marquait. Et, avec la transformation de McIntyre, Agen passait devant (7-5, 23e).

Sauf qu'Agen n'est pas une équipe de gestionnaires. Et allait en faire de nouveau la démonstration. Parce que sur le renvoi, l'ailier George Tisley, future recrue de l'UBB, commettait un vilain en-avant. Et, sur la mêlée, Frisby envoyait Apisai Naqalevu, qui tractait les défenseur agenais sur cinq mètres, et allait alatir, lui aussi, son troisième essai de la saison (7-12, 25e).

Une seconde période brouillonne

Trois essais en 25e minutes, pas vraiment de surprises, avec des équipes joueuses. Mais ces intentions allaient, en fin de période, transformer la rencontre en hourrah-rugby. D'innombrables ballons perdus de part et d'autre... Avec quelques munitions égarées en route côté SUA, notamment des ailiers Nakosi et Tisley. Des ballons trop souvent perdus, à la plus grande colère des deux entraîneurs. Qui voyaient leurs joueurs rentrer aux vestiaires, sur ce score de 7-12.

Après le repos, l'UBB, comme en première période, réussissait à marquer dès le départ. Après avoir décidé par deux fois d'aller en touche sur des pénalités dans le camp agenais. Mais, voyant la bonne défense des Lot-et-garonnais, Schoeman décidait de passer trois points.

44' Drop de Tian Schoeman ! Les avants pilonnaient devant la ligne sans succès, l'ouvreur sud-africain a choisi le drop à 5m face aux perches. Pragmatique. 7 - 15 #SUAUBB — UBB Rugby (@UBBrugby) March 17, 2018

Et, comme en première période, les Agenais allaient se réveiller une fois le score ouvert. Et mettre la main sur le ballon, installer un long temps fort. McIntyre répliquait tout d'abord, remettant son équipe à cinq points (10-15, 49e) sur une pénalité, après une faute bordelaise dans un maul.

Perdre un match pareil... C'est à s'en bouffer les pruneaux... 😡 #SUAUBB — Fabrice Angotti (@FabAngotti) March 17, 2018

Mais le score n'allait plus beaucoup évoluer. Agen gardait la main sur le ballon, mais commettait trop de fautes de main, parfois assez grossières. En face, l'UBB se contentait globalement de défendre, sans être spécialement mise en danger, exceptée sur une percée du nouvel entrant Fonua (70e), gâchée par un énième en-avant sous les sifflets du stade Armandie. A l'image du match. Qui permettait à l'UBB de rencontrer sa deuxième victoire à l'extérieur de la saison, après cinq défaites consécutives. Celle qui la rapproche très fortement du maintien.