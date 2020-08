Top 14 - Amical : l'UBB domine l'ASM (27-13)

Malgré des maladresses et de l'indiscipline (18 pénalités sifflées), le public de Tulle a assisté à quarante premières minutes plutôt plaisantes entre une Union Bordeaux-Bègles emmenée par une charnière Lucu - Jalibert et une ASM qui alignait cinq de ses huit recrues au coup d'envoi.

L'UBB a frappé d'entrée par son centre Uberti suite à un ballon porté (7-0, 3ème) et s'est ensuite offert quelques grosses séquences défensives face à des Clermontois qui ont investi ses 22 mètres dans le sillage d'un Cancoriet saignant.

Cros fait le break

Malgré le carton jaune de Lucu (13ème), les Girondins ont rajouté trois points par Jalibert avant de craquer sur une action Bézy - Pourailly conclu par l'ancien Toulousain (10-7, 24ème). En fin de première période (38ème), Jalibert franchit et Ducuing envoie Cordero à l'essai pour permettre à l'Union de virer avec dix points d'avance à la pause (17-7).

A la reprise, l'ASM semble moins pénalisée par les nombreux changements effectués à la mi-temps. Deux pénalités de Mc Intyre lui permettent de revenir à quatre points (17-13, 49ème). Mais sur sa première occasion, l'Union fait le break sur un exploit personnel de Cros (24-13, 68ème). Manifestement plus en jambes, les Girondins rajoutent trois points par Botica (27-13, 70ème) pour boucler la deuxième victoire de leur pré-saison.

"C'est un match qui n'est pas abouti mais qui et sérieux et sur lequel on va pouvoir s'appuyer, explique l'arrière Nans Ducuing. On est dans la continuité de ce qu'on faisait l'an dernier. On bosse bien, les choses se mettent en place petit à petit, les repères viennent vite, les nouvelles recrues s'intègrent très bien. Il y a quand même pas mal de signaux au vert. Ce serait bien de finir ces matches amicaux par une troisième victoire pour attaquer le championnat avec le plein de confiance."

L'arrière Nans Ducuing estime que l'UBB est dans les temps (photo d'archives). © Radio France - Justine Hamon

L'UBB bouclera sa préparation le vendredi 28 août à Mont-de-Marsan face à Bayonne. L'ASM disputera son deuxième et dernier match amical le lendemain au stade Michelin face au LOU.