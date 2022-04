Top 14 : Antoine Dupont et Romain Ntamack absents face à Toulon samedi

Antoine Dupont et Romain Ntamack sont laissés au repos cette semaine et ne joueront pas samedi contre Toulon, pour le compte de la 23e journée de Top 14. Les deux internationaux reviennent d'un Tournoi des Six nations épuisant, ils ont aussi été aligné le week-end dernier face à l'Ulster en coupe d'Europe, le capitaine ayant été l'artisan de la qualification rouge et noire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ramos et Germain à la charnière

"Je n'ai pas envie de prendre de risques avec leur santé" a commenté le manager Ugo Mola à l'AFP, après avoir déjà laissé entendre qu'il ménagerait ses internationaux. Baptiste Germain et Thomas Ramos devraient être choisis samedi à la charnière contre Toulon. Le stade Vélodrome de Marseille sera à guichets fermés.

Le talonneur Julien Marchand pourrait faire son retour après trois semaines d'absences à cause d'une blessure au mollet.