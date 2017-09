Top 14 : Antoine Dupont ne veut plus être remplaçant, il veut s’imposer au Stade Toulousain

Pour sa toute première titularisation en Top 14 sous le maillot Toulousain, Antoine Dupont a été à l’image de sa nouvelle équipe. Perfectible mais volontaire. Le Stade Toulousain est allé prendre le bonus défensif à Toulon en s’inclinant 20 à 16.

Perfectible mais volontaire. Toulouse s’est incliné à Toulon mais sort avec un demi sourire de cette confrontation. Courte défaite 20 à 16 avec le bonus défensif à la clé. C’est la jeune recrue Antoine Dupont qui a inscrit le seul essai toulousain. Les autres points des hommes d’Ugo Mola ont été inscrits au pied par Jean Marc Doussain.

👌🏼Quand il y a ballon il y a Antoine Dupont ! Il est partout #RCTST — Rugbycomics (@MorganeDobigeon) September 10, 2017

C’était l’une des attractions de cette rencontre. La première apparition d’Antoine Dupont, le nouveau demi de mêlée de Toulouse. Il a marqué , pas mal tenté et quelques fois manqué. Ce qui est sûr c’est qu’il n’a pas déçu, loin de là.

Avec Jean Marc Doussain à l’ouverture, c’était leur toute première association. Ils apprennent à se connaître "On voit qu’il a des qualités mais ça on le savait déjà tous." commente le demi d'ouverture avant de temporiser. "Antoine il faut être, je pense, patient. Parce qu’il a des qualités mais c’est encore un jeune joueur. Et il aura des moments difficile, comme tous parce qu’on y passe. "

"Quand on voit les qualités qu’il a, on ne peut être que satisfait de jouer avec lui." Jean Marc Doussain

Patient, oui mais pas trop longtemps

Si Antoine Dupont a quitté Castres pour le Stade Toulousain, c’est aussi parce qu’il s’y sentait frustré. A 20 ans, Antoine Dupont veut passer un cap à Toulouse. 11 fois titulaire avec le CO l’an passé, il est venu à Toulouse pour avoir plus. "Je n’aimais pas cette étiquette d’impact player. Ça veut dire que déjà tu dois jouer remplaçant tout le temps." sourit Antoine Dupont.