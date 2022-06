Top 14 : Antoine Hastoy et Daniel Ramsay titulaires pour leur dernière avec la Section Paloise face à Castres

Ce ne sera qu'un au revoir pour certain, un vrai adieu pour d'autre ce dimanche soir au Hameau, pour la 26e et dernière journée de la saison régulière du Top 14. Sportivement, la Section n'a d'autre ambition que conserver sa 10e place, et terminera au pire 11e, doublée par le Stade Français qui reçoit Brive, si elle fait un moins bon résultat que les Parisiens. Néanmoins les sources de motivation ne manquent pas pour la Section à écouter les joueurs et le staff : offrir au public – revenu plus nombreux cette saison – une belle dernière ; valider les progrès notables, et surtout donc offrir aux partants un départ à la hauteur. Au premier rang de ceux qui quitteront la Section après ce match, Daniel Ramsay, l'emblématique 2e ligne Néo-Zélandais, au club depuis presque dix ans. Viennent ensuite Antoine Hastoy, Quentin Lespiaucq et Antoine Hastoy dont les départs sont actés. Le demi d'ouverture qui a fêté ses 25 ans ce samedi chassera par ailleurs le titre de meilleur réalisateur du championnat dans un duel à distance avec le lyonnais Léo Berdeu face auquel il compte six points de retard.

Section Paloise / Castres Olympique, coup d'envoi à 21h05 ce dimanche soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

Section Paloise : 15. Carol ; 14. Tuimaba, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Roudil ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Joseph, 6. Gorgadze ; 5. Tagitagivalu, 4. Ramsay ; 3. Corato, 2. L. Rey (cap), 1. Seneca.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Fisihioi, 18. Hamonou, 19. Puech, 20. Habel-Kuffner, 21. C. Le Bail, 22. Henry, 23. Tokolahi.

Castres Olympique : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Combezou, 12. Botitu, 11. Nakosi ; 10. Urdapilleta, 9. Arata ; 7. Delaporte, 8. Kornath, 6. Babillot (cap) ; 5. Staniforth, 4. Vanverberghe ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. De Benedittis.

Remplaçants : 16. Ngauamo, 17. Tichit, 18. Jacquet, 19. Raisuqe, 20. Fernandez, 21. Zeghdar, 22. Cocagi, 23. Chilachava.