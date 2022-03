Top 14: après les vacances, l'ASM-Clermont ne va pas à Toulon pour cueillir du muguet

Les affrontements entre Toulon et Clermont étaient synonymes de grand rendez-vous dans les années 2010. En lutte pour les titres nationaux et européens, les deux clubs ont entretenu une rivalité sportive intense.

Mais au carrefour des années 2020, le RCT a changé de président et de politique sportive, en mettant en place une politique de développement de jeunes joueurs. Un virage amorcé également par Clermont depuis cette saison et l'arrivée de Jono Gibbes à la tête du club auvergnat. Les deux équipes se retrouvent aujourd'hui loin des places qualificatives, au moment de se rencontrer au stade Mayol de Toulon.

Cette semaine de repos a fait du bien a tout le monde. on a pu retrouver nos familles et s'aérer un peu l'esprit. Mais maintenant, nous sommes de retour au travail, avec la volonté de bien finir la saison, dans des matchs compliqués mais passionnants, tant en coupe d'Europe qu'en championnat - Judicaël Cancoriet

Le RCT est 10e du classement et s'est donné un peu d'air dans la course au maintien en battant nettement La Rochelle la semaine passée en match en retard de la 15 journée (41-11, bonus offensif). Pour sa part, Clermont (8e) a bénéficié d'une semaine de repos, après avoir aussi remis à jour son calendrier par une série de trois victoires consécutives dans son antre de Michelin.

Pour le troisième-ligne auvergnat, Judicaël Cancoriet, c'est aussi le moment d'entrer dans une période de la saison particulièrement excitante. Avec les phases-finales européennes et la lutte pour accéder au Top 6: "Cette semaine de repos a fait du bien a tout le monde. Mais maintenant, nous sommes de retour au travail, avec la volonté de bien finir la saison, dans des matchs compliqués mais passionnants, tant en coupe d'Europe qu'en championnat"

Aux yeux du joueur le plus utilisé par Jono Gibbes et son staff cette saison, Toulon c'est toujours un match particulier: " On parle souvent du derby Clermont-Brive, mais compte tenu de la rivalité passée entre les deux clubs, un Clermont-Toulon se rapproche de ce genre de d'affrontement et demeure un match différent. On se sait attendu à Mayol et on joue au rugby pour vivrece genre de match et connaître des ambiances extraordinaires, comme celle que propose le RCT."

Morgan Parra et Damian Penaud de retour

Pour ce déplacement, Clermont peut compter sur Morgan Parra, bien que touché au nez lors la rencontre précédente, mais aussi sur le retour de sélection de Damian Penaud après son Grand-Chelem avec l'équipe de France. Yohan Beheregaray est quant à lui encore incertain pour ce déplacement sur la rade.

En revanche, Ravai, Pélissié, Van Tonder, Bézy Fofana et Ezeala commencent à voir le bout du tunnel, mais sont encore bien trop juste pour la rencontre de ce week-end. Enfin, pour le deuxième-ligneTomas Lavanini, la cervicalgie ressentie juste avant la réception de l'UBB, est plus longue que prévue. L'Argentin sera lui aussi trop juste pour ce week-end, mais devrait retrouver sa place dès la semaine prochaine.

La rencontre entre Toulon et l'ASM est à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne, ce samedi à partir de 14h dans le Rugby Club de Yann Méraki. Le coup d'envoi de la rencontre, à suivre en direct et en intégralité, sera donné à 15h avec les commentaires sur place de Julien Oury.