Top 14 - Artiguste : "Pour ces matches-là, avec enjeu, que tu es professionnel" avant Bayonne - Stade Français

Objectif : assurer le maintien en Top 14 pour l'Aviron Bayonnais qui accueille le Stade Français ce samedi soir à 21h à Jean Dauger à l'occasion de de la 26e et dernière journée de championnat. La problématique est claire : l'Aviron 12e (45 pts) doit gagner ou faire match nul pour éviter la place de barragiste. D'autant que l'actuel 13e, Pau, accueille une équipe de Montpellier qui va venir en tongs au Hameau. Les Ciel et blanc ont encore leur destin entre leurs mains veut voir l'entraîneur de la défense de Bayonne, Éric Artiguste.

Quel a été l'état d'esprit du groupe après la défaite à Montpellier ?

Éric Artiguste : Ils ont vite évacué en le débriefant rapidement. Il y a des bonnes choses et des choses un peu moins bonnes. On se focalise surtout sur les bonnes en expliquant qu'on on est capable de le faire. Effacer le reste ou gommer ou améliorer et surtout positiver. Après, je pense que les joueurs ont, malgré tout, vite basculé sur la semaine. Depuis le début on sait où l'on va donc à nous de faire les choses... Là, il y en a un qui arrive, c'est celui là le plus important, on pense pas au reste. On a le destin entre nos mains, à nous d'être bons, de faire ce qu'il faut. Je pense que les joueurs l'ont compris. et adhèrent là-dedans.

Malgré l'adversaire, le Stade Français et ses cinq victoire de suite...

Elle est quand même favorable notre position [...] On ne dépend pas des autres, on dépend de nous. À nous de faire ce qu'il faut. Bien sûr que ça va être un match difficile. Ils sont en place mais on l'est aussi. Sur nos derniers matches, il y a beaucoup de progression. C'est ça qu'il faut qu'on continue à mettre en avant et à s'appuyer sur ça. Après ? Oui, on joue une grosse équipe, mais il faut le jouer ce match.

Est-ce que vous allez suivre à distance le résultat et le match entre Pau et Montpellier ?

Sincèrement, je suis en haut et on jette toujours un œil. Je ne me pose pas trop de questions par rapport à eux. Parce que, malgré tout, même si les Montpelliérains expliquent qu'ils vont aller faire un gros match à Pau, les mecs, à la fin de notre match la semaine dernière, ils faisaient la fête. Je pense qu'inconsciemment ils n'y seront pas. Après, tant mieux si ça arrive. Mais bon, oui on va regarder le résultat. Mais, ce qui m'intéresse c'est nous. La copie qu'on va rendre, ce qu'on est capable de faire. On est comme tout le monde, mais on veut y croire. Il faut y croire. Je pense qu'on est capable de faire un bon match contre à Paris et de faire un bon résultat.

D'être à la maison, à Dauger, pour la dernière journée avec 1.000 supporteurs... ça peut compter ?

C'est vrai que vu le contexte, particulier cette année, ça va aider les joueurs. Qu'ils vont faire du bruit pour les 15.000 de d'habitude au stade. Et pour les joueurs, je ne sais pas... sur ces matchs, il y a de l'enjeu. Tu es professionnel pour ça aussi. Même si c'est un match couperet. Tu t'entraînes, tu viens tous les jours. C'est pour ces matches-là que tu es professionnel ou du moins, je l'espère.

Finir la saison n'est-ce déjà pas un miracle, au regard de l'année ?

Il y a des moments où l'on s'est dit : s'il y a aussi d'autres cas covid, où vont-ils placer les matches pour les rattrapages ? C'est difficile, et puis on a repris il y a un an. Ça fait un an qu'on y est, au mois de juin de l'année dernière. Oui, on est pris par le truc, mais quand ça va s'arrêter ça va faire du bien ! Mais s'il faut faire un de plus, on en fera un de plus et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, le destin entre nos mains.

Si vous en faites un de plus, ce sera peut être un court déplacement. Est-ce quelque chose qui fait beaucoup parler, l'éventualité d'un barrage contre le Biarritz Olympique ?

On n'en parle pas. On se focalise sur le projet. Après, on sera prêt, voilà. Si ça arrive, on sera prêt. mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le truc, on sait que... on en a parlé, de ce qui peut arriver. Mais aujourd'hui, c'est match après match. On les prend, on les prépare de manière différente, et si ça doit arriver, on sera prêt alors.