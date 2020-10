Top 14 - ASM : Agen au Michelin pour débuter le "nouveau cycle"

"Il faut accepter cette étape de reconstruction." Ces mots, c'est Sébastien Vahaamahina qui les a prononcés alors que Clermont reçoit Agen ce samedi au Michelin, pour le compte de la troisième journée de Top 14.

Même si Clermont-Ferrand a un bilan équilibré (une victoire – une défaite), les prestations proposées par l’ASM sont décevantes. Contre le Stade Toulousain, une victoire de justesse et à Bayonne, un écart de 12 points que les Auvergnats ont laissé filer. Sans parler de l'élimination en Champions Cup contre le Racing. Pour le coach Franck Azéma, "on a soldé la saison passée de Coupe d’Europe mais cela nous a permis d’avoir une photo instantanée de notre niveau aujourd’hui. Sans se mentir et sans se raconter d’histoire."

Nouveaux leaders

Bien sûr, les Clermontois auraient préféré disputer une demie de Coupe d'Europe. À la place, ils ont accès cette semaine sur du travail spécifique, dans les zones de rucks ou les mêlées. Mais aussi sur des activités hors rugby pour souder le groupe, comme l'explique Vahaamahina. "La semaine passée nous a permis de partager un très bon moment vendredi [...] On a fait une activité hors rugby pour passer du temps ensemble. Si on regarde le match contre le Racing 92, on était souvent scindés en plusieurs groupes, chacun y allait de lui-même pour marquer. On avait besoin de cette semaine-là pour rester connecter entre-nous."

La page européenne tournée, il faut se projeter vers la nouvelle saison, alors que tout reste à faire. Et c'est en ce sens que le staff a tenu à responsabiliser des joueurs. Vahaamahina en tête. "J’en ai discuté avec Franck (Azéma) et Bernard (Goutta) : je suis prêt à prendre ce rôle-là (de leader). Le groupe a beaucoup changé et il faut qu’avec les nouveaux joueurs, les recrues ou les jeunes, on arrive à recréer une dynamique et retrouver la confiance. Il faut accepter cette étape de reconstruction."

Repartir de l’avant

Leader par l’exemple surtout, l'international préfère parler "directement avec les joueurs concernés". Et dans ce rôle de leadership, il devrait être accompagné par d’autres joueurs. "C’est l’évolution du groupe depuis deux ou trois ans, explique Azéma. On parle de construction, on a toujours été basés sur notre histoire, notre culture. La notion d’héritage est importante [...] Ce n’est pas insurmontable, il faut juste être fier de porter ce maillot et véhiculer ça. Donner de l’énergie dans le vestiaire et en dehors toute la semaine : c’est ça le message. J’ai envie que tous les joueurs soient responsables. Il y a les Lopez, Parra, Lapandry, Fofana mais d’autres montent crescendo comme Iturria, Cancoriet, Falgoux ou Penaud. Mais l’apport de Bézy, de Pélissié, des joueurs qui ont cette analyse du jeu, cette expérience du jeu, tout en étant encore jeunes, est important aussi. On est qu’au début et on a envie que cela aille vite mais il faut respecter les fondamentaux du jeu et d’un vestiaire, de la construction d’une culture et d’un état d’esprit."

L'ASM peut compter sur les retours d'Alivereti Raka, Samuel Ezeala, George Moala et Tim Nanaï Williams, de nouveaux opérationnels. En revanche, il faudra se passer de Damian Penaud, touché jeudi à la cheville durant l'entraînement et du Japonais Kotaro Matsushima, encore en délicatesse avec ses aducteurs.

ASM / SUA, 3e journée de Top 14, samedi 3 octobre à 15h15

▶ À vivre en intégralité dès 15 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne

