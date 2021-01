Top 14 : ASM-Racing, recoller à la tête du championnat comme bonne résolution 2021

"C'est du lourd" confirme Franck Azéma en évoquant la réception du Racing 92, ce dimanche en clôture de la 13e journée de Top 14. Mais le manager de l'ASM s'empresse d'ajouter, "on a confiance aussi en ce qu'on est capable de produire sur le terrain."

L'entraîneur le sait, son équipe n'est pas dans les meilleures dispositions pour affronter un Racing qui reste sur cinq victoire consécutives, toutes compétitions confondues, alors que les Clermontois ont perdu trois de leurs quatre derniers matches et pointent à la 7e place du Top 14 avec tout de même deux matches en retard sur les leaders.

Alors cette réception du Racing, un match charnière ? "Tu peux pas te dire que ta saison elle se joue ce week-end", réplique Franck Azéma, "mais par contre si tu veux rester en position de maîtriser ton destin, ça passe par ce match là, évidemment."

Un sursaut d'orgueil ?

A en croire le talonneur de l'ASM, Etienne Fourcade, les joueurs auront évidemment à cœur de faire oublier la dernière défaite à domicile. "On a fait un faux pas avec Montpellier, c'est très frustrant. Il faut vite re-rentrer dans les six au classement et gagner le Racing." Et ce quart de finale de Coupe d'Europe perdu en début de saison contre le Racing ? Etienne Fourcade l'a toujours en tête. "Je pense qu'on n'était pas prêts. Là je pense qu'on est un peu mieux préparés. C'est une équipe qui est forte devant, très disciplinée, ils arrivent à ralentir beaucoup de ballons dans les rucks, ça va être à nous de rivaliser dans ce secteur là."

En effet les statistiques désignent le Racing comme l'équipe la plus disciplinée du Top 14 avec seulement deux cartons jaunes et un rouge reçus depuis le début de saison.

Possible retour de Van Tonder en 2e ligne

Dès ce premier jour de l'année 2021, les joueurs de Franck Azéma étaient à l'entraînement avec l'espoir de récupérer pour ce match, ses arrières Kotaro Matsushima et Damian Penaud, absents à Toulon, mais aussi le 2e ligne Jaco Van Tonder.

C'est dans ce secteur avant que l'ASM est particulièrement fragilisée par les blessures. "On gratte chaque jour" pour tenter de récupérer des joueurs assure Franck Azéma qui va devoir faire sans Vahaamahina, Jedrasiak, Iturria, Lapandry et Timani, encore trop juste pour reprendre.

Dans ces conditions, le manager de l'ASM fait le dos rond dans cette période charnière du championnat. "C'est le lot de toutes les équipes à un moment de la saison, il faut avoir la capacité à résister à ça. [...] Notamment quand tu es impacté un peu sur les mêmes postes, évidemment tu le ressens vite, donc il faut vite que ça re-rentre et qu'on retrouve un équilibre un peu partout."

Une minute de silence

Coup d'envoi de cet ASM-Racing à 21h05, précédé d'une minute de silence en hommage aux trois gendarmes tués la semaine dernière dans le Puy-de-Dôme et en particulier le lieutenant-colonel Cyrille Morel, supporter de l'ASM et trésorier adjoint de l'Amical des Supporters Montferrandais.

Match à suivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Jean-Pierre Morel et Eric Nicol aux commentaires, Matthieu Moebs pour le rugby club dès 20h30.