Top 14 : Atonio, Skelton, Botia, Popelin, Dulin et Bourgarit dans le groupe rochelais pour accueillir Pau

Après trois semaines de tests-matches, le championnat reprend ses droits ce week end. Une 11ème journée, avec pour le Stade Rochelais la réception de la Section Paloise ce samedi à 15 heures. Deux internationaux titulaires en équipe de France face à la Nouvelle Zélande samedi dernier, sont en vacances et ne seront donc pas disponibles pour la réception des béarnais. Il s'agit du 3ème ligne Grégory Alldritt, et du 3/4 centre Jonathan Danty.

Uini Atonio, titulaire face aux Blacks, sera bel et bien dans le groupe rochelais

En revanche on sait que le pilier droit Uini Atonio fera lui parti du groupe, même s'il a joué un peu plus d'une mi-temps face aux Blacks. Il pourrait être remplaçant et l'argentin Ramiro Herrera titulaire. William Skelton, le deuxième ligne australien qui a joué avec les tests-matches avec l'Australie sera lui aussi dans le groupe, tout comme l'arrière Brice Dulin et le talonneur Pierre Bourgarit. Enfin, en délicatesse avec un genou, Levani Botia fait aussi parti des joueurs qui postulent pour ce La Rochelle Pau, tout comme Pierre Popelin qui pourrait être titularisé à l'ouverture.

Le 15 de départ possible face à la Section Paloise :

15 de départ : Dany Priso - Pierre bourgarit - Ramiro Herrera - Thomas Lavaud - Will Skelton - Kevin Gourdon - Victor Vito - Wiaan Liebenberg - Tawera Kerr Barlow - Pierre Popelin - Arthur Retière - Jérémy Sinzelle - Lévani Botia - Dillyn Leyds - Brice Dulin.