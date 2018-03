Brive-la-Gaillarde, France

La déception est immense pour les fans de Brive, aussi grande que la cruelle issue du 99e derby du Massif Central joué ce samedi soir au Stadium. Sous le déluge, et sur un terrain transformé en piscine, le CAB a cédé sur un exploit personnel de Yato, le 3e ligne de Clermont, à la 78e minute (9-11). Sur une charge monstrueuse à hauteur des 22m corréziens, il échappe au placage d'un Fabien Sanconnie pourtant impeccable jusque là, avant d'aplatir. Dans un ultime effort, Brive enchaîne sous les poteaux clermontois. Mais Van der Merwe gratte le ballon dans le ruck et l'ASM tire les marrons du feu sur la sirène.

Terrible pour un CA Brive aussi fébrile balle en main que l'ASM. D'en-avant en en-avant à cause d'un ballon devenu savon, ce derby entre Coujous et Jaunards a viré à la purge. Les buteurs corréziens (Laranjeira 2/4, et Germain 1/2) n'ont pas réussi à forcer la décision face à des clermontois également peu en réussite dans le marécage de Brive (Lavernhe 1/3, Hutteau 0/1). En un coup de foudre, Brive a vu lui échapper un quatrième derby consécutif au Stadium.

"Une grande déception. On perd un match imperdable. Ça se complique encore pour le maintien"

Commentaire de Nicolas Godignon manager @CABCLRUGBY après le revers 9-11 dans le derby #CABASM#FBSportpic.twitter.com/P2uLrCBvji — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 10, 2018

"C'est difficile parce qu'on a mené tout le match"

Les mines corréziennes, défaites après coup, ne trahissaient pas l'ampleur de l'abattement après ce cinquième revers de la saison à domicile qui complique encore l'opération maintien.

"Il reste six matchs, on reçoit trois fois. Il faudra gagner trois fois et tout lâcher à l'extérieur", commente Mike Tadjer, car "on ne peut plus rien galvauder" continue le talonneur du CAB en interview vidéo.

Au classement, Brive reste empêtré à la 13e place du classement. Le CAB ne compte plus qu'un point d'avance sur le dernier Oyonnax qui, après être allé gagner à Clermont et avoir battu Paris, a signé un nouveau succès à l'extérieur à Bordeaux. Ce dimanche, le Stade-Français, 11e avec un point d'avance sur Brive, accueille Castres.