Top 14 - Au bout du bout d'un match brutal, Brive fait tomber Montpellier

Au terme d'un chassé croisé dans un match d'un rare engagement physique, le CAB a arraché la victoire contre le MHR grâce à un essai de Galala après la sirène (28-25). A une semaine de leur quart de finale de Challenge Cup, les Corréziens ont validé leur maintien.

Brive a encore fait tomber un cador ! Après La Rochelle (29-28) il y a quelques mois, puis Toulon (15-5) et Toulouse (21-19) début mars, le CAB a, à nouveau, accrocher une grosse écurie du championnat sur la pelouse du Stadium. Ce dimanche en fin d'après-midi, c'est Montpellier qui est rentré la tête basse (28-25) à l'issue d'une rencontre tendue.

"Quand on prend l'essai à la 76e... on sent que ça va être compliqué"

Si Montpellier domine territorialement en première période, Brive se montre clinique quand les pénalités se présentent et Germain donne un peu d'avance (6-0, 15e). Paillaugue est en échec face aux perches, mais Dumoulin aplatit (6-5, 27e). Germain punit l'indiscipline héraultaise au cours d'un match de chiffonniers, qui vire à la virulence et même à la violence. Willemse écope d'un carton jaune pour un plaquage à la tête sur Ribes (12-5, 33e), alors que Galala désintègre Dumoulin dans la même action. Mais Steyn remet les siens dans le match juste avant la mi-temps (12-11, 40e) malgré l'infériorité numérique. Le chassé croisé se poursuit en deuxième période. Nagusa va derrière la ligne, Steyn transforme, et Montpellier prend l'avantage (12-18). Le curseur de l'engagement tape encore dans le rouge, et Germain ramène Brive à hauteur (18-18, 54e) et donne même l'avantage aux siens (21-18, 66e). Puis Bismarck Du Plessis douche le Stadium après un ballon porté et donne virtuellement le bonus à Montpellier (21-25, 75e). Mais Brive a décidé de ne pas perdre à la maison pour la deuxième fois de la saison. Au bout du bout d'un match d'un rare engagement physique, et d'un pilonnage en règle de la ligne héraultaise, Galala fait le coup de la toupie et s'écroule dans l'en-but après la sirène. Le Stadium explose. Germain transforme et scelle le onzième succès de la saison du CAB (28-25).

"Ca prouve l'état d'esprit et la détermination qu'on avait"

"Quand on prend l'essai à la 76e... on sent que ça va être compliqué", avoue Nicolas Godignon. "Dans ces moments là, il faut être juste dans ce qu'on propose [...] heureusement que Gaëtan en a eu aussi. Je pense qu'on a démontré qu'on était capable de tenir notre rang, avec de l'énergie, contre des cadors" poursuit le manager du CAB en interview vidéo.

"On est content que ça tourne pour nous au delà de la 80e" savoure Guillaume Ribes. "Ca prouve l'état d'esprit qu'on a mis sur ce match et la détermination qu'on avait", lâche le talonneur encore à la pointe du combat ce dimanche.

Grâce à cette 11e victoire de la saison, le CAB remonte à la 9e place du Top 14 avec 48 points, à une victoire de la 6e place qualificative aux phases finales. Place à présent à la petite coupe d'Europe pour Brive, qui jouera samedi prochain sur la pelouse de Bath, largement battu chez les Saracens ce dimanche (53-10).