Top 14 : au Racing, l'UBB attaque un sprint de trois matchs pour démarrer la saison

À peine arrivé à Bordeaux, Yannick Bru attaque par "l'apéritif". Voilà comment le nouveau manager de l'Union Bordeaux-Bègles, qui dirigera l'équipe pour la première fois samedi sur la pelouse du Racing 92, définit cette première série de trois matchs pour démarrer la saison de Top 14. Après s'être déplacée à Paris La Défense Arena, l'UBB recevra Castres (samedi 26 août), puis Toulon (dimanche 3 septembre) avant une longue pause de presque deux mois, coupe du monde en France oblige. Les Bordelo-Béglais ne retrouveront le Top 14 que le 20 octobre, lendemain de la finale du mondial, au Stade Toulousain.

Une saison particulière, donc, où l'UBB, comme de nombreuses autres équipes est privée pour débuter de plusieurs joueurs qui sont avec leur sélection. Sipili Falatea, Maxime Lucu, Matthieu Jalibert, Yoram Moefana, Louis Bielle-Biarrey, Damnan Penaud (France), Guido Petti (Argentine), Ben Tameifuna (Tonga) et Pete Samu (Australie A) manquent ainsi à l'appel au stade André-Moga. En revanche, le deuxième ligne Adam Coleman ne rejoindra les Tonga que juste avant le début de la compétition, et postule pour ce premier match au Racing.

"Le premier sprint de la saison"

Une période très particulière donc, "une fenêtre étrange", comme la qualifie le nouveau manager. Parce que oui, "le grand départ, ce sera après cette intersaison de sept semaines", c'est à dire à la quatrième journée. Mais en même temps, il n'est pas possible de laisser échapper quoi que ce soit dans ce Top 14 ultra-serré, où il y avait seulement 10 points d'écart la saison dernière entre le 3e, Lyon, et le 9e, Castres. "Chaque point perdu, oublié ou gagné se paie chèrement au mois d'avril", confirme Yannick Bru. Son premier capitaine, le pilier Jefferson Poirot, explique lui que le groupe "a abordé ce bloc de trois matches en se disant que c'était le premier sprint de la saison et qu'après, on verrait". "

Prises d'initiative et utilisation du ballon

Alors l'Union voudra déjà ramener quelque chose sur une pelouse de Nanterre où elle reste sur trois victoires consécutives (la saison dernière elle avait perdu à l'extérieur au Racing, mais le match se jouait à Lens). Une pelouse synthétique et une salle climatisée qui laissent penser que le match sera enlevé, ce qui pourrait coller au nouveau projet de l'Union. Après un cycle de quatre ans mené par Christophe Urios, puis ses adjoints Frédéric Charrier et Julien Laïrle, l'Union était devenue "trop prévisible" juge Jefferson Poirot, ce qui ne l'a pas empêchée d'aller en demi-finales trois ans de suite. L'UBB version Bru doit être celle des "prises d'initiatives", dit Poirot, celle qui "utilise davantage le ballon", reprend le demi d'ouverture Zack Holmes.

Un nouveau projet de jeu pas encore tout à fait assimilé, comme le montrent les deux défaites en matchs amicaux contre Agen et La Rochelle. Samedi, encore, la copie de l'UBB "ne sera pas parfaite", anticipe Bru. Mais "on doit la rendre positive". Pas mal, comme résolution de rentrée.