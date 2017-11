Top 14 - Avant d'aller à Pau, Brive affiche ses intentions

Après une semaine de vacances, Brive retrouve le chemin du Top 14 ce samedi à Pau. Treizième du classement et à la lutte pour le maintien, le CAB ne cache pas ses ambitions pour la série de trois matchs à venir : il veut ramener des points de l'extérieur.

L'opération "maintien" reprend pour le CA Brive. Malgré la suite des tests internationaux d'automne, le Top 14 redémarre ce week-end après une semaine de coupure. Le CA Brive, désormais avant-dernier du classement depuis sa courte victoire contre Paris il y a deux semaines, se déplace à Pau ce samedi à 18h pour la 10e journée du championnat. Sans pouvoir compter sur trois joueurs géorgiens (Asieshvili, Bekoshvili, Lobzhanidze) et un Fidjien (Waqaniburotu) retenus avec leur pays.

"Prendre plus de quatre points" en trois matchs dont deux dehors

Pour les Brivistes, c'est le début ce samedi d'une série importante de trois matchs de Top 14 à Pau, à Bordeaux puis contre Oyonnax (avant deux matchs européens mi-décembre) pour laquelle ils se sont donnés des objectifs. "On s'est fixé de prendre plus de quatre points sur ce bloc" ne cache pas Jean-Baptiste Péjoine, "on sait qu'avec juste quatre points, ça ne suffira pas pour maintenir le rythme. Les attentes du staff, c'est de faire deux matchs complets à l'extérieur." Voilà qui est dit par l'entraîneur des lignes arrières du CAB, avant de partir dans le Béarn, afin que le club corrézien avance vers le maintien et sorte de la zone de relégation.

Une volonté d'enchaîner

"Ce n'est pas en faisant une victoire, deux défaites, une victoire, deux défaites, qu'on va tenir le rythme. Ca serait bien d'enchaîner" poursuit l'ancien demi de mêlée. Après quatre voyages à vide à Lyon, Clermont, Montpellier puis Toulon, le CA Brive ne se cache pas "car le moindre point va compter en fin de saison." Au retour des vacances, les Corréziens, qui enregistrent les retours de Pètre (deuil familial) et des rétablis Herjean (cheville) et Galala (genou), aimeraient bien cueillir à froid des Palois battus à domicile lors de leurs deux dernières sorties.