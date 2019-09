Top 14 - Avant de recevoir trois fois en quatre matchs, Brive veut "garder son invincibilité à domicile"

Face à Toulon ce samedi pour la 5e journée de Top 14, le CA Brive lance une série de quatre rencontres dont trois seront jouées à domicile. Ces trois rendez-vous seront très importants, le CAB en a bien conscience, pour se replacer dans la course au maintien.

Brive-la-Gaillarde, France

Brive sera aussi à l'heure de l'hommage à Jacques Chirac, ce samedi, deux jours après la mort de l'ancien président de la République. A la demande du club, une minute de silence sera respectée avant le match contre Toulon à 15h30 comptant pour la 5e journée du Top 14. Les joueurs s'aligneront devant la tribune présidentielle, et une photo de Jacques Chirac sera diffusée sur l'écran géant du stade.

Trois matchs cruciaux au Stadium

Après... il faudra jouer et ne pas céder à l'émotion. Car Brive, dernier du classement, démarre une série de quatre matchs très importants pour la suite de sa saison dont trois se joueront à la maison. Il y a Toulon d'abord, Toulouse dans une semaine, avant d'aller à La Rochelle et de recevoir Bordeaux. Face à ses équipes pour partie privées de leurs internationaux mobilisés pour la coupe du Monde, mais qui ont certes enrôlé des jokers, le CAB doit se refaire dans la course au maintien.

"Rester invaincu à domicile"

" Notre objectif est de rester invaincu à domicile " a dit ce lundi le manager Jeremy Davidson sur France Bleu Limousin dans notre émission 100% clubs. Comprenez qu'il compte bien voir ses joueurs remporter leurs trois matchs à la maison. Mais pour ça, et dès ce samedi face à Toulon, le CAB se doit d'être flamboyant. Comme il l'a été dans l'engagement, l'intensité et l'alternance pour battre Clermont lors du 100e derby pour signer son seul succès jusqu'ici. Pour renverser Toulon, deux semaines après la rouste subie à Lyon (59-3), le CAB retrouve ses cadres : Da Ros, Marais, Hireche, Olding et Laranjeira sont tous titulaires. La charnière Blanc - Olding, très séduisante face aux Jaunards derrière un pack dominateur est alignée face à des Varois diminués : 19 absents au total... mais quand même une belle équipe.

