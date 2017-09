Top 14 : avant la 5eme journée Toulouse n'a plus le blues ... contrairement à Brive

Toulouse a retrouvé le sourire avant ce déplacement périlleux à Brive. Au coup d'envoi de cette cinquième journée de Top 14, le début de saison des rouges et noirs est satisfaisant. La mayonnaise prend entre les nouveaux joueurs et la saison galère de l'an passé semble, désormais, derrière.

Si Toulouse affiche de nouveau, en ce début de saison, un visage séduisant, à l'inverse, les Brivistes ressemblent à la proie idéale. Les Corréziens n'ont pas encore inscrit un seul point au classement. Avec quatre défaites consécutives, ils pointent à la dernière place du classement.

"Tout le monde nous voit en ProD2 mais ce n'est pas encore terminé je peux vous l'assurer " pic.twitter.com/78VhzUb5Ys — La Montagne Brive (@Montagnecorreze) September 9, 2017

Attention à l'animal blessé

"Une équipe féroce", Ugo Mola

Avec ce début de saison catastrophique, les brivistes sont dans l'urgence de résultats positifs. Déjà qu'en temps normal les déplacements en Corrèze sont rarement une promenade de santé, le contexte pourrait le rendre encore plus difficile. Ugo Mola, le manager toulousain, est resté quatre saisons à Brive en tant qu’entraîneur. De 2008 à 2012. " On sait très bien qu'on va avoir une partie très compliqué à joueur avec un engagement féroce", commente le technicien rouge et noir qui tente de refroidir les têtes après la claque infligée aux parisiens le week-end dernier. "Il ne faut pas penser que tout était noir et que tout est rose aujourd'hui. Quand tu mets 50 points à Paris c'est toujours agréable, maintenant on sait très bien que la redescente, notamment dans ce contexte briviste, peut nous ramener peut-être à notre quotidien."

#CABST U. #Mola : "L'effectif va continuer de tourner. Nous en sommes qu'à la #J5 du championnat, et ce #Top14 est très long !" — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 21, 2017

Recrutement et concurrence, la clé du succès

Au moins la clé de ce début de succès, car la saison est encore longue. Cependant, après quatre journées de championnat, le Stade Toulousain semble avoir tous les voyants au vert. Une confiance retrouvée et des joueurs qui ont retrouvé l'envie d'avoir envie. Quand par exemple, on demande à Maxime Médard s'il est déçu d'avoir perdu son poste d'arrière, le trois quart toulousain répond d'abord d'un long soupir. Comme si c'était le cas. Et puis il prend tout le monde à revers : " Quand j'ai appris que j'étais remplaçant la semaine dernière j'étais vraiment agacé, comme si j'avais 20 ans. Cela fait du bien de retrouver une équipe qui prend du plaisir."

"Il y a la concurrence qui est revenue et je trouve ça assez excitant", Maxime Médard

Et cette concurrence qui excite même ceux qu'on avait l'impression d'avoir perdu dans la morosité, c'était le pari du staff toulousain. Il faut garder tout le monde sous pression se félicite Ugo Mola : " Dans un passé proche, certains joueurs avaient un statut qui était malheureusement difficile à bouleverser. Aujourd'hui je n'ai pas l'impression qu'il y ait de garçon assis sur son poste et qui a le loisir de choisir son numéro dans le vestiaire. Ca c'est la meilleur des choses"

Même Florian Fritz, pourtant très touché par la saison dernière et la 12eme place au classement, a retrouvé le sourire. L'envie de jouer, mais pas encore l'envie de prolonger. Le centre n'a pas changé d'avis, il mettra un terme à sa carrière "certainement" à la fin de la saison. " Le contexte de la saison dernière a précipité encore un peu plus les choses, je pense toujours que ce sera ma dernière saison même si l'envie, c'est vrai, est un peu plus là cette année."

Sans Cheslin Kolbe, première titularisation de Gaël Fickou

La composition du Stade Toulousain :

1 - Pointud, 2- Ghiraldini, 3 - Faumuina ; 4 - Verhaeghe, 5 - Maestri ; 6 - Cros, 7 - Madaule, 8 - Galan ; 9 Dupont, 10 - Holmes ; 11 - Medard, 12 - Fickou, 13 - Fritz, 14 - Huget, 15 - Ramos