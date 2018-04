Le CA Brive dispute, ce samedi à Oyonnax, le plus important de tous ses matchs à pression joués cette saison. Actuellement 13e et avant-dernier du classement, le CAB défie l'USO, dernière du classement, pour une rencontre décisive dans la course au maintien.

Brive-la-Gaillarde, France

Les amoureux du CA Brive en tremblent d'avance. Le club de rugby corrézien dispute un énième match de la peur, ce samedi 18h à Oyonnax. Les Brivistes, qui accusent six points de retard sur le premier non relégable, ne comptent que deux longueurs d'avance sur les Oyonnaxiens, derniers du classement. En cas de victoire, Brive sécurisera un peu sa position de barragiste pour jouer sa survie contre un club de Pro D2. En cas de défaite, le CAB glissera à la dernière place et se rapprochera très dangereusement de la relégation directe à l'échelon inférieur. S'il faut y voir un signe, à l'heure de cette confrontation, les chiffres du moment semblent plaider en faveur de Brive.

Contre l'USO, le CAB reçu cinq sur cinq...

5/5. Brive demeure sur cinq victoires consécutives lors de ses cinq derniers matchs contre Oyonnax. Cette saison, le CAB l'a emporté trois fois : à deux reprises au Stadium, l'une avec bonus en Coupe d'Europe (38-13) ; l'autre, difficile, en Top 14 en abandonnant le bonus défensif (33-30). Troisième succès à Oyonnax, à nouveau en coupe d'Europe, et avec le bonus offensif (19-29). Un bonus offensif que Brive a aussi empoché lors de sa dernière sortie en championnat dans l'Ain, il y a deux saisons, avec notamment un essai de 60m de Gaetan Germain (9-34). Brive avait confirmé au retour (31-13) au Stadium.

... dont deux victoires de rang à Charles Mathon

Dans cette série de cinq succès, le CAB reste donc sur deux victoires avec bonus sur la pelouse d'Oyonnax. "Pas un hasard et pas anodin" commente Jean-Baptiste Péjoine, l'un des entraîneurs corréziens, qui souligne que l'équipe briviste est à chaque fois en éveil pour évoluer sur le terrain synthétique d'Oyonnax où l'USO galère cette année en championnat avec seulement trois victoires pour trois nuls et cinq défaites. Plus mauvaise défense du Top 14 (735 points), l'équipe du Haut-Bugey fait également figure, à domicile, de deuxième pire attaque (253 points) et de pire défense (305 points). Les Oyomen, avec seulement 20 points empochés à la maison au classement, sont là encore les plus mauvais élèves de l'élite. Enfin, après leur formidable remontée dans la course au maintien grâce à quatre succès de rang, les Oyonnaxiens semblent marquer le pas et regagnés par le stress. Ils restent sur deux revers à Pau et à Agen.

"Pour certains, l'un des matchs les plus importants de leur carrière"

Voilà pourquoi les tendances du moment semblent parler pour Brive... sauf que le CAB, pire attaque du championnat, est de son côté la seule équipe à ne pas avoir gagnée à l'extérieur cette saison (nul à Bordeaux, et bonus défensif au Racing). Si bien qu'avant ce match à couteau où le mental sera primordial, l'arithmétique est toute sauf une garantie. "Quand il y a des matchs qui comptent double voire triple, c'est toujours plus intéressant que quand tu disputes un match où il n'y a plus rien à jouer en fin de saison", poursuit Jean-Baptiste Péjoine. "On ne va pas se mentir, ce n'est pas un match de phase finale pour une montée, ou un match de finale pour atteindre la finale d'une compétition. Mais, c'est un match à enjeux. Et, _dans une carrière, c'est le genre de match très important_. Les joueurs le savent. Pour certains, c'est probablement l'un des matchs les plus importants de leur carrière. Il ne faut pas se mettre de pression négative à ce sujet parce que c'est là où tu peux te recroqueviller et balbutier ton rugby. Les joueurs étaient plutôt libérés contre Lyon. On leur a demandé d'être libérés à Oyonnax."

Cette rencontre du CA Brive à Oyonnax sera évidemment à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin ce samedi à 18h en direct du stade Charles Mathon.