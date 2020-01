Top 14 - Avec Brive, Enzo Hervé revient où tout a commencé à Montpellier

Brive-la-Gaillarde, France

Ca va être difficile, mais le CA Brive va tenter de démarrer 2020 du bon pied ! Pour la 13e et dernière journée de la phase aller du Top 14, le CAB joue à Montpellier ce samedi soir à 20h45, une semaine après sa première défaite de la saison à domicile concédée face au Racing 92. Les hommes de Jeremy Davidson, toujours en quête d'un premier succès à l'extérieur cette saison, vont tenter de prendre des points dans l'Hérault contre un gros bras du championnat qui n'a pas perdu à la maison pour l'instant (quatre victoires, deux nuls).

Enzo Hervé, 27 mois après

Côté briviste, les regards seront notamment braqués sur Enzo Hervé. De retour de blessure, l'ouvreur de 21 ans est titulaire pour ce voyage à Montpellier où il a été lancé en professionnel il y a deux saisons. 1er octobre 2017, il n'a pas encore 19 ans : joueur de l'équipe Espoirs, Enzo Hervé est bombardé titulaire pour compenser les absences dans les rangs d'un groupe briviste alors décimé dans toutes les lignes.

Pompier de service, il joue 65 minutes mais ne peut éviter la lourde défaite 54-10 du CAB. Un peu plus de deux ans après, il revient aux affaires après un mois et demi d'absence et une vilaine coupure au genou contractée contre Bristol en Challenge Cup. Fort de 16 rencontres dont 13 comme titulaire en Pro D2 l'an passé, et de 11 feuilles de matchs dont 6 comme titulaire cette année, Enzo Hervé a mûri.

" Quelqu'un sur qui on compte beaucoup "

Certes, il supplée Stuart Olding, numéro 1 au poste et blessé au genou, mais l'aligner n'a rien d'un choix par défaut car le staff aurait pu décider d'aligner Thomas Laranjeira. " Il est là, c'est quelqu'un sur qui on compte beaucoup ", lance tout de go Jean-Baptiste Péjoine, entraîneur des lignes arrières du CAB. Il rappelle qu'Enzo Hervé " a commencé la saison au poste de 10 et il a fait gagner l'équipe " en référence notamment aux succès à domicile contre Toulouse et Bordeaux (avec bonus). " Je suis content qu'il revienne. C'est _un jeune issu du club, il est en progrès_. Il fait partie de ce qu'on veut démonter à Brive : que les jeunes peuvent avoir du temps de jeu en Top 14 et progresser même dans un championnat très compliqué " continue l'ancien demi de mêlée. Cette fois, avec plus d'expérience et de repères, Enzo Hervé va conduire le jeu du CAB dans un stade où, pour lui, tout a commencé en pro. En espérant une issue finale différente.

Huit changements au CAB

Le staff du CAB opère huit changements dans le XV de départ par rapport à celui qui a débuté face au Racing 92. Narisia (talon), Thomas (pilier droit), Lebas (2e ligne), Kamikamica et Giorgadze (3e ligne), Blanc (mêlée), Hervé (ouverture) et Scholes (arrière) sont titularisés.

Ce match verra aussi les cousins Guillaume (Brive) et Kélian (Montpellier) s'affronter dans un match qui sera évidemment spécial pour le 3/4 centre briviste formé au MHR et arrivé en Corrèze l'été passé.

La 13e journée

Le classement