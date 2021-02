Rugby - Top 14 : en cette Saint Valentin Bayonne veut embrasser la victoire contre Brive

En ce jour des amoureux, l'Aviron Bayonnais ne devra pas faire de sentiment. Il y a urgence sur les bords de Nive. Bayonne treizième et en position de barragiste n'a plus gagné depuis le 21 janvier et la réception de Toulon (35-29) au stade Jean Dauger, une éternité. Depuis, il y a eu les contaminations au variant britannique du Covid-19, les reports, les reprogrammations, une avalanche de blessures et cinq défaites consécutives en championnat qui font que désormais l'Aviron est au pied du mur. Jean Monribot, 3e ligne en a bien conscience : "On est dans une situation assez compliquée avec cet enchaînement de défaites. Le public manque aussi pour ce genre de matchs. Il faut s'adapter. La motivation en tout cas elle est à 100% au sein du groupe, tout le monde est concerné et donne le maximum pour être le plus performant possible".

Avant des déplacements à Clermont et à Toulon qui s'annoncent plus que délicats Bayonne doit donc s'étalonner face à une équipe qui l'avait battu au match aller (42-23), lors de la toute première journée de Top 14. Antoine Battut, entraîneur en charge de la touche bayonnaise ne souhaite pas pour autant parler de match couperet, ou de tournant dans la saison : "ce qui est important c'est de penser à l'équipe, de garder la tête la plus froide possible, si on est consistant dans la partie on pourra espérer un résultat positif".

Renouer avec le succès devient donc impératif face à cette vieille connaissance, cette équipe briviste moult fois croisée par le passé et notamment lors de la finale de Pro D2 en mai 2019. Le CAB - remonté à la neuvième place du classement - est sur une tout autre dynamique avec six victoires lors de ses sept dernières sorties (dont trois à l'extérieur) et se verrait pourquoi pas faire un coup sur la pelouse de Jean Dauger.

A noter que le jeune pilier gauche Mathis Perchaud sera titulaire pour la première fois de la saison, en l'absence d'Ugo Boniface, blessé à Castres et indisponible au moins trois mois. Il sera associé à John Ulugia et Sam Nixon. En troisième ligne, retour de Jean Monribot. La charnière sera composée de Guillaume Rouet et Manuel Ordas. A l'arrière, pas de Gaëtan Germain, encore trop juste,il débutera sur le banc, et est remplacé par Aymeric Luc.