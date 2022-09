Top 14 - Aviron Bayonnais : six changements pour aller affronter le Stade Français Paris

Le staff de l'Aviron Bayonnais procède à six changements pour le déplacement des Ciel et blanc au Stade Français Paris ce samedi 17 septembre.

On change, un peu, une équipe qui gagne du côté de l'Aviron Bayonnais qui se déplace ce samedi 17 septembre à Paris pour y affronter le Stade Français, à l'occasion de la troisième journée de Top 14. Côté Stade Français, à noter la première feuille de match de Lucas Peyresblanques, l'ancien talonneur biarrot débutera sur le banc. Tout comme Mathieu Hirigoyen, le troisième ligne, qui a déjà démarré titulaire le week-end dernier.

XV de départ de Bayonne

15- Gaetan GERMAIN

14- Teiva JACQUELIN ; 13- Sireli MAQALA ; 12- Guillaume MARTOCQ ; 11- Rémy BAGET

10- Camille LOPEZ ; 9- Guillaume ROUET

7- Olajuwon NOA ; 8- Uzair CASSIEM ; 6- Pierre HUGUET

5- Konstantin MIKAUTADZE ; 4- Manu LEINDEKAR

3- Pieter SCHOLTZ ; 2- Facundo BOSCH ; 1- Matis PERCHAUD

Remplaçants : 16- Torsten VAN JAARSVELD ; 17- Swann CORMENIER ; 18- Denis MARCHOIS ; 19- Aitor HOURCADE ; 20- Michael RURU ; 21- Thomas DOLHAGARAY ; 22- Yan LESTRADE ; 23- Pascal COTET

Infirmerie : Eneriko Buliruarua (côtes cassées) et Baptiste Héguy (ischios) touchés contre le Racing, manqueront respectivement six et quatre semaines de compétition. Arthur Duhau (tendon rotulien) est absent longue durée, tout comme Jean Monribot (adducteurs), il ne sera pas de retour avant décembre, Bastien Pourailly (ischios jambiers) est absent pour encore six à sept semaines.

L'équipe du Stade Français

