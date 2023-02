Top 14 - Aviron Bayonnais : avec Perchaud, Pourailly et David pour débuter face à Castres

Pour affronter Castres ce samedi 25 février à Jean Dauger (17h), le staff bayonnais procède à quatres changements dans le quinze de départ par rapport à l'équipe qui avait débuté contre le Stade Français . Ainsi Bastien Pourailly remplace Victor Hannoun, Yann David est titularisé à la place d'Eneriko, qui rejoint le banc. Quant à la première ligne, Pascal Cotet retrouve sa place à droite de la mêlée et l'opportunité de débuter est offerte à Matis Perchaud à gauche, en lieu et place de Swan Cormenier.

XV de départ probable de Bayonne

15- Yohan ORABÉ

14- Bastien POURAILLY ; 13- Sireli MAQALA ; 12- Yann DAVID ; 11- Rémy BAGET

10- Camille LOPEZ ; 9- Guillaume ROUET

7- Baptiste HEGUY ; 8- Uzair CASSIEM ; 6- Pierre HUGUET

5- Thomas CEYTE ; 4- Denis MARCHOIS

3- Pascal COTET ; 2- Facundo BOSCH ; 1- Matis PERCHAUD

Remplaçants : 16- Torsten VAN JAARSVELD ; 17- Swan CORMENIER ; 18- Konstantin MIKAUTADZE ; 19- Manuel LEINDEKAR ; 20- Maxime MACHENAUD ; 21- Thomas DOLHAGARAY ; 22- Eneriko BULIRUARUA ; 23- Pieter SCHOLTZ

Les explications de Grégory Patat

Matis Perchaud : "Matis n'est pas content et je ne suis pas content de ses deux dernières performances. Il a subi en mêlée. Il en est conscient et il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je voulais lui montrer la confiance que j'ai le concernant. C'est un très bon joueur de rugby. Maintenant, il revient de blessure. Il y avait des choses à remettre en place donc il va débuter le match, je veux le mettre dans les meilleures dispositions qu'il aide l'équipe et qu'il continue de grandir."

Yann David : "Yann est sorti sur blessure à un entraînement. Il était programmé bien plus tôt, mais Buli (Buliruarua), Peyo, Sireli, ont donné pleine satisfaction donc j'ai voulu récompenser leurs prestations. La concurrence au centre aujourd'hui s'accentue et je ne le rentre que maintenant. Buli a été très performant les dernières semaines. Mais Yann a cette capacité à amener de la verticalité dans notre jeu."

Bastien Pourailly : "On avait fait le choix de Victor la semaine dernière contre le Stade Français parce qu'on pensait qu'on allait avoir plus de turnovers et on avait besoin de sa vitesse. Ce week-end, j'ai besoin d'un joueur avec plus d'expérience et qui maîtrise un peu mieux les collisions, puisque Castres est une équipe qui tape fort, et elle a une grosse qualité : les duels dans les couloirs des 15 mètres avec des joueurs qui peuvent faire la différence. Et Bastien a une dimension athlétique qui est plus intéressante par rapport à Victor. C'est une question de sensibilité."

