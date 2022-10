Aviron Bayonnais : "Une première mi-temps indigne" à Brive, les déclas d'Acquier, Machenaud et Patat

Un bonus inespéré. L'Aviron Bayonnais ramène un point du déplacement à Brive, malgré la défaite (25-22), ce samedi 1er octobre. Les Ciel et blanc sont passés complètement à côté de leur première mi-temps, menés 18-3 à la pause avec un essai encaissé dès la deuxième minute (Thomas Larranjeira) et un autre juste avant de regagner les vestiaires (Vasil Lobzhanidze). La réaction des joueurs titulaires, couplée à l'apport du banc expérimenté, a permis d'arracher le bonus défensif, grâce à Uzair Cassiem. Les réactions de Thomas Acquier, Maxime Machenaud et Grégory Patat.

Maxime Machenaud : "On a tout fait à l'envers. On n'est pas rentré dans le match comme on voulait le faire. On savait que l'entame allait être primordiale pour remporter la rencontre et ça n'a pas loupé. On a tout subi, pendant les 40 premières minutes. Rien n'a marché. À ce niveau, on ne peut pas exister. Surtout ici. On ne peut pas commencer un match comme ça à -7. Et après, on a enchaîné les petites erreurs, on n'a pas réussi à tenir le ballon, on a une mêlée défaillante, on a une conquête en difficulté... rien n'a fonctionné. Et le 18-3 à la mi-temps était peu cher payé pour la première mi-temps catastrophique.

Ce championnat te remet vite la tête à l'endroit.

Ce n'est pas à ce niveau qu'on prétend vouloir être. Ce championnat te remet vite la tête à l'endroit. Chaque match a ses vérités. Quand je disais la semaine dernière qu'il fallait vite basculer, ce n'étaient pas des paroles en l'air. Tu n'as pas le temps de savourer une victoire parce que le week-end d'après, c'est une histoire. Au final, ce résultat est un miracle, et d'être aller se le chercher, donc on va se contenter de ça. On ne va pas être satisfait, mais on ne rentre pas à vide. Sur les deux derniers déplacements, on avait pris aucun point. On sait que ça peut être important in fine."

Thomas Acquier : "Il y a beaucoup de frustration. Les Brivistes ont fait du tableau noir, ce qu'on avait annoncé qu'ils allaient faire, et j'ai joué trop de temps ici pour savoir que c'est difficile d'aller les chercher dans ces conditions. Sur le coup d'envoi, tu prends la pression. Première touche, ballon portée de deux mètres. Ils jouent le coup, ils tapent, ils marquent un essai. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Sur le renvoi, je fais une erreur et ça fait trois points. On n'a pas réussi à être suffisamment agressifs pour les faire douter. On est parti sur un faux rythme et après ça a été très dur de se remettre la tête à l'endroit. On peut saluer la réaction, mais cette première mi-temps est indigne de ce qu'on était venu faire, de ce qu'on s'était dit et de ce qu'on veut montrer dans ce championnat.

Avec 18 pénalités, c'est impossible de gagner une rencontre à l'extérieur.

On savait que la touche allait être compliquée, c'est aussi l'un de leurs points forts. Ils ont deux très bons joueurs dans ce secteur-là. Mais ce n'est pas ce secteur qui nous fait perdre le match. On a perdu des ballons, mais eux aussi finalement, ça s'est équilibré. Par contre, en mêlée, on a été beaucoup trop pénalisés et c'est une leçon à retenir. On en avait parlé avant le match, dans le rugby aujourd'hui, l'image que tu donnes à un arbitre dans les dix premières minutes, elle est déterminante pour son arbitrage durant le reste de la rencontre. Et cet après-midi, l'arbitre a vu qu'on subissait sur les dix premières minutes et il nous a arbitré comme ça sur les 70 minutes suivantes. On se prend 18 pénalités. Tu ne peux pas gagner dans ces conditions-là, encore moins à l'extérieur, c'est impossible. On a donc payé pour apprendre. Lors des derniers déplacements, on n'a pas pris de point. Ici à Brive, on en prend un. Au final, comptablement, on est plutôt bien, mais ce n'est pas suffisant."

Grégory Patat :"On va retenir que sur le plan comptable, on prend un point. On avance. Mais aujourd’hui, notre première mi-temps nous a trop fragilisés pour espérer mieux. On a trop subi en première mi-temps sur les phases de conquête, on a plaqué haut, on a subi toutes les collisions… Ce qui a permis aux Brivistes de croire en ce qu’ils faisaient. Ici, c’est toujours compliqué. Il y a toujours du combat. On savait qu’il y avait un jeune arbitre. On voulait montrer une meilleure image en ce début de match, ce qu’on n’a pas réussi à faire.

Le début de match donne beaucoup le ton de beaucoup de choses, je pense. Il y a des actions à 50/50 qui nous ont été souvent défavorables. C’est le contexte extérieure. À Dauger, on bénéficie aussi de ce contexte. Pour gagner à l’extérieur, il faut tout simplement être plus fort. On a été défaillant en conquête, il faut le dire. Quand il y a un temps comme ça, que tu viens à Brive, que tu es aussi défaillant en conquête, tu le payes cher. Ca donne de l’ascendant à l’équipe adverse, et du doute à l’arbitre sur tes capacités à bien défendre. Je veux incriminer personne. Il ne faut pas oublier qu’il y avait 2 jeunes de 21 ans au poste de pilier. On a besoin de les accompagner. Il faut qu’on travaille. Ils nous seront utiles pour la suite.

Ce match n'était pas capital [...] Je n'ai aucun regret sur les choix de la composition d'équipe."

Ce match n’était pas capital. C’en était un parmi d’autres. Brive sera comptablement avec nous à la fin. Je n’ai aucun regret sur mes choix. J’ai vu des joueurs qui ont répondu plus que positivement. Cette défaillance sur la conquête collective qui nous a porté préjudice. Ce qu’il y a de positif, c’est que contrairement à d’autres matches, le banc a amené une réelle plus value à l’équipe même si on a eu un passage compliqué, où les Brivistes menaient 3 essais à 1 et où on surjouait dans notre camp. Il fallait maintenir la stratégie d’occupation. Kafatolu, Amosa, Yann David aussi reprenait. Ils sont plusieurs à avoir bien répondu présent. Quentin Bethune aussi, rentré très tôt. Et il n’y a pas de blessés. Aujourd’hui, à la 60e minute, on ne méritait pas notre point de bonus défensif, mais on a su remédier à cela. On a profité de la baisse d’intensité des Brivistes pour récolter un point. A l’extérieur, c’est toujours positif.

Les difficultés en touche, liées à l'absence d'Antoine Battut ? "On s’est réparti les tâches. On travaille sur le projet d’Antoine. Il faut qu’on avance dans ce secteur, c'est une certitude. (La situation ne peut plus durer ?) On en est conscient. Tout le monde en est conscient, les joueurs. Il faut qu’on bosse plus dans ce secteur, qu’on avance."