Aviron Bayonnais : "On a maîtrisé notre sujet et la machine rochelaise n'avait pas de plan B"

L' Aviron Bayonnais est maître à Jean Dauger. Après avoir fait tomber le Racing puis l'UBB, c'est La Rochelle qui est tombé ce samedi 8 octobre à l'occasion de la sixième journée de Top 14 . Les réactions à l'issue de la rencontre de l'ouvreur Camille Lopez, du troisième ligne Afa Amosa et du manager Grégory Patat.

Camille Lopez : "La performance la plus aboutie ? Je ne pense pas. Encore un gros qui tombe chez nous, on prend. On bat le champion d’Europe à la maison. Mais il y a encore énormément de détails qui ne vont pas. Il faut qu’on soit encore plus exigeants envers nous-mêmes. On peut encore plus maîtriser la chose, notamment en seconde mi-temps. Quand on a pris le score, on a des possessions où on fait tomber le ballon. On n’a pas su garder cette possession. Ça aurait été encore mieux d’avoir une meilleure emprise. On est exigeant même si vous m’aviez donné le papier, on aurait signé tout de suite en bas de la page avant le match pour une victoire [...] On ne peut pas se permettre de viser autre chose que le maintien. On sait que notre combat, c’est le maintien. Mais battre les grosses équipes chez nous, on prend. On en a pris trois de matches et les points qui vont avec, mais le chemin est encore long. Il faudra en prendre à l’extérieur.

On prend des tonneaux toute l’après-midi. Ils te roulent dessus. Mais on a fait front. C’était un point clé du match. On a été efficaces et pragmatiques. Face à des grosses écuries comme ça, c’est hyper important. Maintenant, il faut être plus serein, avoir la possession [...] La guerre de territoire était hyper importante aujourd’hui. On l’avait identifié. On l’a plutôt bien figuré. Gaëtan (Germain) maîtrise ça à la perfection, il nous fait énormément de bien avec sa longueur. Max (Machenaud) a aussi fait un très bon jeu au pied sur le match.

"On va vivre des moments compliqués, j’en suis persuadé. Il faudra que tout le club reste solidaire : joueurs, extra-sportif, les bureaux, tout une ville, les supporters."

- Camille Lopez

La 4e passe décisive au pied de la saison ? "Celle-là, elle est du droit en plus ! L’occasion se présente comme ça. Ça ferme devant moi. On a un avantage. Je ne risque rien. Au pire, on revient à la pénalité. C’est tout bonus pour nous. On tente, ça marche. J’ai le rebond qui revient dans les mains de Gaëtan. C’est un coup de cul. On prend ! Le but, c’est de faire la feinte de passe pour le faire monter. Sinon, c’est de l’envoyer vite à la main à l’extérieur parce qu’il y avait un espace. Ça monte fort, donc on glisse derrière, après, il y a le rebond qui va bien."

Sur le stade de bout à sa sortie ? "Je prends, je sais la ferveur qu’il y avait dans ce club, je suis venu ici pour ça. On vit des bons moments parce qu’on gagne. Le public nous fait du bien. Être à guichet fermé tous les week-ends quand on reçoit, ça nous pousse, ça nous galvanise, ça va nous aider. Le chemin du Top 14 est très très long. On va vivre des moments compliqués, j’en suis persuadé. On aura forcément un passage compliqué, ou ce sera dur. Il faudra que tout le club reste solidaire : joueurs, extra-sportif, les bureaux… Tout un club, une ville, les supporters qui doivent être solidaires. Si on est solidaire tous ensemble, on fera front."

Afa Amosa : "Tous les matches sont importants. On est une équipe qui vient de monter en Top 14, on veut construire quelque chose, quelque soit les matches, même si à l'extérieur, on n'a pas encore trouvé la clé pour gagner. Mais comme on dit : le travail n'est pas terminé, et on doit continuer à travailler toutes les semaines. Si on peut s'approcher du top six, tant mieux pour nous. Le plus important, c'est qu'avec les joueurs d'expérience, on peut bâtir quelque chose."

A la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait leur faire la guerre.

- Afa Amosa

"La clé, c'était devant. La Rochelle est une très grosse équipe. Uini (Atonio), Big Will (Skelton), et les autres joueurs arrivés, tout le pack fait un gros travail pour faciliter la tâche de leurs arrières. Ils ont constitué cette saison une belle équipe et il fallait qu'on réponde présent. On avait axé le travail sur les ballons portés, les prendre à leur jeu. On commence mal au début avec cet essai encaissé. À la mi-temps, on s'est dit qu'on devait se réveiller et qu'on devait faire la guerre contre eux. On a trouvé l'énergie en deuxième mi-temps, on a sorti la tête tous ensemble, pour jouer collectif. L'équipe a répondu présent, pendant toutes la semaine, on s'est préparé pour ce match. C'est une victoire pas uniquement des 23 joueurs, mais aussi de ceux hors groupe, des espoirs qui viennent s'entrainer avec nous toute la semaine."

Grégory Patat : "On avait mi une stratégie en place, notamment sur l'occupation du terrain avec un jeu au pied profond, pour pouvoir faire reculer ces Rochelais. On savait qu'il n'y avait que Kerr-Barlow qui était en mesure de répondre en face dans ce duel à distance, au pied. On a réussi de ce point de vue là, à les presser, à les maintenir dans leur camp. On a réussi à faire des séquences défensives intéressantes, avec des placages très bas qui a permis d'étouffer cette équipe rochelaise. Il faut féliciter les joueurs, Maxime Machenaud, Camille Lopez, Gaëtan Germain, ils ont réalisé ce qu'on s'était dit avant. On savait que malgré tout ils allaient nous poser des problèmes dans les ballons portés. On savait que le manque d'Antoine Hastoy et de Brice Dulin allait être préjudiciable.

On a maîtrisé notre sujet et la machine rochelaise n'avait pas de plan B. J'ai rapidement vu des signaux en première mi-temps, des Rochelais tête basse, sans solution. Ils avaient un langage corporel assez négatif et c'est justement là où on a voulu les amener. Sous pression, sans solution. Et dans ce sport, quelle que soit l'équipe, quand on est sous pression et qu'on n'a pas les armes pour rectifier ça, d'habitude, c'est la mêlée, les ballons portés, ça devient difficile... parce qu'on a plutôt bien rivalisé sur ces phases."

"On a peut-être envoyé un petit signal que ce serait compliqué de venir gagner chez nous."

- Grégory Patat

"Depuis le début de saison, on a une qualité : on est très pragmatique, sur le peu de ballons qu'on a, de conservation et de possession, on joue juste. À l'image de début de seconde mi-temps où l'on score à deux reprises. Mais là où on a été très bon, meilleurs que sur nos dernières sorties, c'est sur cette faculté à les maintenir sous pression pendant tout le match. Hormis le domaine de la touche offensive, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été positives. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui a été capable de maîtriser son sujet sur toute une durée de match. Et ça, c'est ça, c'est important."

"Ce championnat est suffisamment compliqué pour crier victoire trop tôt. L'équipe se construit, grandit et elle avance petit à petit. On savait que ça allait être une rencontre d'un autre acabit que contre Bordeaux et le Racing, on en avait parlé toute la semaine. On savait que ça allait être, peut-être deux fois plus intense, et on en a réussi à relever le défi. Maintenant, c'est loin d'être une finalité. On ne se projette pas du tout sur quelconque résultat ou objectif. Notre objectif, c'est d'avancer dans ce championnat, de faire les choses bien pour rester en Top 14, et on a envoyé une nouvelle fois peut-être un petit signal que ce serait compliqué de venir gagner chez nous... Avec cette ambiance dans le stade, on ne peut pas passer à côté sur ce type de rencontre."

"Camille est venu pour un projet : faire grandir l'Aviron, il s'emploie à 100% dans cette tâche."

- Grégory Patat

La prestation de Lopez ? "Camille est venu pour un projet : faire grandir l'aviron, il s'emploie à 100% dans cette tâche. A l'image de sa prestation, il fait grandir l'équipe, ses coéquipiers. Grâce à son expérience, il a une qualité de jeu extraordinaire et il joue proche de la ligne, il est capable de trouver un coéquipier dans un espace réduit avec ces initiatives et il joue juste. Ce n'est pas anodin cette notion de pragmatisme qu'on développe à la moindre occasion. Il est capable de voir les espaces et de donner des ballons, des caviars pour ses coéquipiers. On a de la chance que l'on a de l'avoir, c'est un grand leader. Maintenant, il a eu de bons soldats à ses côtés et il faut féliciter l'ensemble de l'équipe par rapport à cette prestation."

"Battre La Rochelle ? C'est toujours plaisant de battre un gros. Franchement, avec La Rochelle, je n'ai que de très bons souvenirs. Mais évidemment que ce soir, il n'y avait que l'Aviron qui comptait. J'ai des amis dans l'équipe adverse, mais il n'y a pas de satisfaction personnelle, de revanche à prendre, ou pas plus que ça. Il y en a peut-être une avec une certaine personne, mais c'est tout."

"Important de gagner avec nos jeunes, comme Victor Hannoun... il confirme tout le bien qu'on pensait de lui."

- Grégory Patat

"Victor (Hannoun) confirme le bien qu'on pensait de lui par rapport à ce qu'il avait affiché en pré-saison au quotidien. Aujourd'hui, il s'est régalé de voir les ballons passer dans un sens et repartir dans l'autre. Il a couru et il a multiplié les tâches. Sur chaque action, il a été efficace. C'est encourageant de voir que dans ce projet bayonnais, il y a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs de Pro D2 mais il ne faut pas oublier les jeunes qui s'entraînent au quotidien avec nos moyens et c'est quelque chose d'important à mes yeux quand on envoie un tel message de savoir gagner avec nos jeunes. C'est aussi un point positif ce soir. Et félicitations à lui parce qu'il découvre ce championnat. Il a eu la chance de jouer un tel match, mais il a su saisir l'opportunité."