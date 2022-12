Top 14 - Aviron Bayonnais : Bogado à l'arrière, Jacquelain à l'aile pour recevoir Lyon

Retour à du plus classique pour l' Aviron Bayonnais . Les Ciel et blanc accueillent Lyon ce samedi 3 décembre (17 heures), à l'occasion de la 12e journée de Top 14 . Et sans trop de surprises, le staff s'apprête à aligner une équipe qui se ressemble du quinze type, qui a disputé jusqu'à présent les rencontres à domicile. La première question concernait l'arrière garde, laissée vacante après la blessure de Gaëtan Germain .

C'est Martin Bogado qui officiera avec le "15" dans le dos. Assez logiquement serait-on tenté de dire, tant l'Argentin de 24 ans (1,91 m pour 97 kg), excelle dans la réception des ballons hauts, il l'a démontré le week-end dernier à Montpellier . Celui qui quittera l'Aviron à l'issue de sa pige de joker médical (le 2 janvier) a aussi pour lui le fait de posséder "un coup de pied de mammouth" selon l'aveu de quelques-uns de ses coéquipiers.

Maqala de retour

Jusqu'à présent, Bogado avait disputé ses trois rencontres avec Bayonne (contre Perpignan, Toulouse et Montpellier). Il laisse donc l'aile libre. Poste qui sera occupé par Teiva Jacquelain. Un retour pour l'ailier de 28 ans, qui avait débuté les quatre premières rencontres avec les Ciel et blanc, pour deux essais inscrits, avant un K.O. lors de la réception de Bordeaux qui l'a éloigné des terrains, laissant la concurrence revenir à hauteur.

Sur la pelouse du stade Jean Dauger, pas de Maxime Machenaud. Le demi de mêlée avait déjà manqué le déplacement à Montpellier après une inflammation du talon. Autre mauvaise nouvelle confirmée : la blessure de Matis Perchaud à la main droite. Le jeune pilier de 20 ans s'est cassé un doigt lors du match contre le champion de France. On ne le reverra pas avant 2023 puisque cette blessure a nécessité une opération.

Côté bonne nouvelle, on note en revanche, le retour de Sireli Maqala. Le centre fidjien avait subi un coup au genou jeudi dernier, qui l'avait empêché de postuler pour le match de reprise dans l'Hérault. Il sera de la partie pour la réception du LOU .

L'équipe probable de l'Aviron :

15- Martin BOGADO

14- Rémy BAGET ; 13- Yann DAVID ; 12- Sireli MAQALA ; 11- Teiva JACQUELAIN

10- Camille LOPEZ ; 9- Guillaume ROUET

7- Baptiste HEGUY ; 8- Uzair CASSIEM ; 6- Pierre HUGUET

5- Thomas CEYTE ; 4- Denis MARCHOIS (c)

3- Pascal COTET ; 2- Facundo BOSCH ; 1- Swan CORMENIER

Remplaçants : 16- Thomas ACQUIER ; 17- Chris TALAKAI ; 18- Konstantin MIKAUTADZE ; 19- Olajuwon NOA ; 20- Michael RURU ; 21- Jason ROBERTSON ; 22- Enereki BULIRUARUA ; 23- Pieter SCHOLZ

Infirmerie : Torsten Van Jaarsveld, phase de reprise après blessure aux côtes, est indisponible pour ce match. Maxime Machenaud (inflammation du talon). Jean Monribot (adducteurs) reprise d'entrainement. Matis Perhcaud (main droite), Arthur Duhau (tendon rotulien), Yan Lestrade (adducteurs) et Quentin Béthune (vertèbres) reprendront en janvier. Gaëtan Germain (ligament genou droit) manquera le reste de la saison.

