Top 14 - Denis Marchois : "Une défaite nous mettrait dans une position inconfortable", avant le Racing

Repartir de l'avant pour l'Aviron Bayonnais, qui prépare désormais la réception du Racing, samedi à Jean Dauger. Après le revers inaugural à Toulon (40-25) et dans ce marathon de dix matches pour débuter la saison, pas le temps de s'apitoyer pour les Ciel et blanc, au moment de recevoir les Franciliens, qui ont remporté leur première rencontre contre Castres (25-19), avec plus ou moins de difficultés. "On a visé ce match en particulier", reconnait Denis Marchois, le capitaine de l'Aviron Bayonnais.

"C'est notre première à la maison, à Jean Dauger. On avait à cœur d'être prêt pour ce moment, on veut faire une belle prestation et, on l'espère, ramener une victoire, de n'importe quelle façon, mais une victoire."

Le maintien passe par des victoires dès le début de la saison.

"Je pense qu'il y a une certaine forme de pression, même si c'est la deuxième journée, il n'y a pas le feu non plus. Mais pour construire le maintien, on sait que ça passe par des gros matches à la maison principalement, et prendre des points dès le début de saison. Inévitablement, surtout pour un promu. En même temps, s'il y avait défaite, ce ne serait pas non plus la Bérézina, mais ça nous mettrait dans une situation assez inconfortable [...] C'est sûr que ça va être de plus en plus dur sur ce premier bloc de dix matches, arrivé au 7e, 8e, 9e, ça risque de grincer un peu au niveau des corps. Mais à ce moment-là, on espère qu'il y aura des retours et dans cette optique, la profondeur d'effectif va avoir son importance."

"On sait qu'on n'a pas été au rendez-vous dans l'agressivité, les phases de combats, les duels, les rucks en bout de ligne à Toulon. Moi le premier. On a revu les images, etc. On ne peut pas se permettre en étant promu, de délaisser ces bases-là du rugby. Le secteur du combat, des phases statiques. On a été bousculé ou on sait qu'on doit se reprendre, sinon on ne pourra pas exister. Le Racing viendra sans doute avec des intentions, comme toutes les équipes chez un promu, c'est sûr."

On n'a pas évoqué d'objectifs comptables.

Dix matches pour débuter ce championnat de Top 14, un marathon pour lequel des objectifs comptables ont été fixés au sein de l'Aviron Bayonnais ? "Non, on n'a pas parlé de ça. Honnêtement, ça n'a pas été évoqué, exposé aux joueurs. Ça nous enlève peut-être une pression que Greg (Patat) ne veut pas nous mettre. De toute façon, je ne sais pas si c'est bénéfique ou non."

La fin de carrière prématurée de Virimi Vakatawa, contraint d'arrêter à 30 ans pour raison médicale. "On sait tous que ça peut arriver du jour au lendemain. On le voit dans le foot, des gars qui font où ils sont encore plus suivis que nous sur le plan médical et les joueurs font parfois des arrêts cardiaques en plein milieu d'une rencontre, c'est malheureux. On espère en voir le moins possible et en vivre le moins possible. Mais on sait, même si on est entouré, qu'on n'est pas à l'abri. J'espère pour lui (Virimi Vakatawa), que je ne connais pas personnellement, que l'après rugby va bien se passer pour lui. Ce n'est déjà pas évident à entendre comme nouvelle, ça doit être terrible à vivre. Surtout à 30 ans, avec le niveau de jeu qui était le sien et tout ce qui lui restait à faire. C'est malheureux pour lui."

► Pour écouter l'intégralité de l'interview de Denis Marchois (15 minutes), c'est ICI dans 100% Rugby