Top 14 - Aviron Bayonnais : face au Racing 92 un rendez-vous capital pour se maintenir à flot

Pour la dernière réception de l'Aviron en ce mois de mars, ce n'est autre que le troisième du championnat de Top 14 qui débarque à Jean Dauger ce samedi. Le Racing 92 - très à l'aise en déplacement - a déjà gagné six fois à l'extérieur. Même amputé de quelques internationaux retenus par le dernier match du Tournoi des VI Nations entre la France et l'Ecosse (Chat, Thomas, Vakatawa, le Roux, Russel), Antoine Battut, entraîneur de la touche bayonnaise se méfie du groupe francilien : _"_Dans ce genre d'équipe, je crois que la profondeur d'effectif fait le job. Pour y avoir été (il a joué avec le Racing 92 entre 2010 et 2014), je pense que cette équipe du Racing va arriver très préparée dans l'optique de son 8e de finale de Coupe d'Europe. C'est le galop d'essai, mais ce n'est pas non plus le genre d'équipe qui se projette trop vite justement. Ils savent qu'une bonne prestation en Coupe d'Europe, ça passe par une très bonne prestation en Championnat d'abord. Donc évidemment c'est un challenge de très haut niveau à relever". Le Racing 92 reste sur une série de quatre victoire lors de ses cinq derniers matches de Top 14 dont un succès sur la pelouse de Montpellier concurrent direct de l'Aviron pour le maintien.

Sans parler d'urgence absolue, Bayonne désormais 12e du Top 14 avec quatre points d'avance sur Pau a besoin de consolider ce matelas, avant un duel fratricide en Béarn le vendredi 16 avril prochain (20h45). Le 3e ligne, Arnaud Duputs confirme, à ce stade de la saison il n'y a plus de calcul à faire : " On a pris cinq points face à Agen c'est très bien. Il faut qu'on continue notre combat pour le maintien. Ce match est à la maison donc on doit absolument prendre des points. Il faut faire un gros match pour la confiance et l'équipe mais il reste sept matches, il ne faut plus parler de contenu - même si c'est toujours bien - maintenant c'est objectif victoire".

Le staff bayonnais a procédé à deux changements par rapport au XV de départ qui avait débuté contre Agen, il y a deux semaines. Pour ce match, l'Aviron devra faire sans Guillaume Rouet et Manuel Ordas à la charnière. Les deux joueurs sont retenus avec la sélection espagnole qui affronte le Portugal ce samedi après-midi (16h). Ils seront remplacés par Michael Ruru et Maxime Lafage. Jean Monribot, souffrant d'une angine en milieu de semaine sera finalement titulaire en 3e ligne et capitaine. A noter que Guillaume Ducat, Joe Ravouvou et John Ulugia sont toujours à l'infirmerie.