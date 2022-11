Top 14 - Aviron Bayonnais : fin de saison pour Gaëtan Germain après sa blessure au genou

Peut-être un tournant de la saison du côte de l' Aviron Bayonnais . Le club indique que Gaëtan Germain, sorti sur blessure à la 65e minute samedi lors de la défaite à Montpellier , souffre d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit. Un coup dur pour l'un des joueurs en forme en ce début de saison sur les bords de Nive. La force tranquille. Celui qui sans bruit était meilleur réalisateur du championnat de Top 14 (133 points en dix rencontres). Le joueur Ciel et blanc avait quitté la pelouse du GGL Stadium, porté par deux membres du staff médical. Il avait quitté le stade béquilles en main et avec une attelle sur la jambe droite.

"Notre arrière et buteur, qui ne retrouvera pas les terrains avant le milieu de l’été 2023, subira une intervention chirurgicale ces prochains jours", précise le club. La période d'absence de Gaëtan Germain est évaluée, selon les premiers éléments des examens et de l'IRM, de 6 à 9 mois. Le club a la possibilité de recruter un joker, pour pallier l'absence de son arrière et buteur. Une mauvaise nouvelle qui intervient alors que Martin Bogado, l'Argentin, qui peut occuper ce poste d'arrière, quittera Bayonne le 2 janvier, à l'issue de sa pige en tant que joker médical (sur la blessure d'Arthur Duhau).

Plus d'infos à venir...