Top 14 - Bayonne : "On a voulu encourager l'ADN du jeu à la bayonnaise" explique Gerard Fraser avant Toulon

"On est reparti d'une page blanche." C'est de cette manière que Grégory Patat évoquait l'idée initiale du projet de jeu de l'Aviron Bayonnais dans 100% Rugby ce lundi sur France Bleu Pays Basque. Parce que l'effectif a changé, beaucoup (avec 18 recrues), mais aussi parce qu'il est difficilement reprochable aux hommes, nouvellement installés, mais nommés depuis l'hiver dernier (Patat, Gerard Fraser pour les trois-quarts et Loïc Louit pour la performance) de vouloir installer leur manière de voir le rugby. Alors que les ciel et blanc entament leur parcours en Top 14 par un déplacement à Toulon ce samedi 3 septembre, Gerard Fraser évoque sa vision du rugby pour la saison à venir.

France Bleu Pays Basque : Dans quel état d'esprit, vous abordez ce début de championnat, avec dix semaines de compétition pour débuter ?

Gerard Fraser : C'était assez intense. On a des changements chez le staff, les joueurs et un changement de jeu aussi. On a donc eu beaucoup de nouvelles choses à mettre en place, dans un temps assez réduit. C'est un beau challenge qu'on aborde, cette montée en Top 14, et facilement, on trouve l'énergie et bon état d'esprit pour attaquer cette saison.

Vous partagez avec Grégory Patat la responsabilité du projet de jeu. Comment avez-vous présenté ça au groupe ?

On a voulu encourager ce qu'on voit, ce qu'on connait, l'ADN de Bayonne, qui part des cadets et va jusqu'aux seniors. Une audace dans le jeu. Les joueurs sont motivés pour aborder un match de cette façon. Il faut garder cet esprit, c'est important. Ensuite, nous avons voulu emmener différentes précisions sur certaines parties du jeu, notamment dans le jeu structuré, en fonction de ce qu'on avait pu analyser pour les autres équipes du Top 14 qui gagnent. Et dans cet aspect-là, on sait aujourd'hui l'importance de gagner du momentum sur les premiers temps de jeu, d'être capable de mettre des adversaires sur le recul dans ses premiers temps de jeu. On veut forcément faire les choses avec de la vitesse, de l'intensité. Il faut que l'on soit précis dans ce qu'on fait.

Vous parliez d'esprit de jeu, à "la Bayonnaise". Est-ce compatible avec l'objectif du maintien ?

Ça, c'est un challenge pour nous. On aurait parlé de ça, avec l'idée du jeu, nos charnières et notamment de cette gestion des différentes zones du terrain. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeu de dépossession, mais il faut reconnaître les situations dans lesquelles vous ne pouvez plus trop insister avec le ballon en main et on doit être en mesure de trouver d'autres opportunités dans le jeu. On avait parlé de ça, suite au match contre Colomiers. Contre Bordeaux, on a été meilleur dans cette partie du jeu. Par contre, c'est toujours un chantier de travail. Et tout le monde veut jouer, envoyer du jeu, sans doute, mais il faut aussi comprendre que l'on peut jouer sans ballon pour créer des situations plus positives pour nous, suite à un turnover ou un mauvais jeu au pied.

Ça veut dire qu'on joue différemment, quand on est en tête du tableau en Pro D2 et un promu qui cherche le maintien en Top 14 ?

Je ne pense pas. Je pense que plus important dans le rugby et pour une équipe, c'est d'avoir une identité, à travers la manière de jouer, ce qu'elle dégage. Ensuite, il faut trouver une façon d'être pragmatique dans le jeu. Si on se complique un peu trop en se disant : "ce week-end, on va jouer comme ça, ou de telle manière en fonction de l'adversaire, on n'aura pas de continuité dans le jeu et pour créer une identité. Et il faut trouver de la continuité dans un 70% de ce qu'on fait.