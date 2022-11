Top 14 - Aviron Bayonnais : "On est retombé dans nos travers", les réactions après la défaite à Montpellier

Les Bayonnais ont fait jeu égal pendant 55 minutes avant de craquer contre Montpellier . Défaite (35-14) chez le champion de France en titre ce samedi 26 novembre, pour le compte de la 11e journée de Top 14. Ils paient cher leur indiscipline (12 pénalités) et un carton jaune de Rémy Baget (65e minute). Retour sur cette rencontre avec les déclarations des joueurs Yann David et Denis Marchois, et du manager de l'Aviron Grégory Patat.

Yann David (centre de Bayonne) : "On savait où on mettait les pieds cet après-midi."

On sait très bien que Montpellier est un rouleau compresseur avec des joueurs de très haut calibre. On a plutôt montré un bon visage sur la première partie de match et au début de la seconde période. Mais il faut aller jusqu'au bout contre des équipes comme ça. On a vu que deux ou trois petites erreurs se paient cash. Le match nous nous filer entre les doigts et c'est vraiment dommage. C'est le haut niveau. Il faut qu'on soit beaucoup plus précis, beaucoup plus discipliné. On sort plutôt content de l'équipe, on a su rivaliser mais il faut rivaliser pendant 80 minutes. Mais aujourd'hui, on voit ce qui nous reste à gravir comme échelon pour essayer d'arriver à bout de formations comme Montpellier.

De ne pas profiter davantage du carton rouge ? On savait que, comme on l'a beaucoup vu précédemment sur différents matches, jouer contre une équipe qui évolue en infériorité à cause d'un carton rouge, ce n'est pas forcément un avantage. Ils ont réussi à transformer cet inconvénient en avantage. Ils ont su se resserrer et ils nous ont dominés à quatorze contre quinze. C'est d'autant plus rageant. Il a manqué de justesse et la précision. On savait que reprendre par un déplacement à Montpellier ça allait être compliqué. Ça s'est confirmé ce soir donc on ne baisse pas les bras. Il n'y a pas tout à jeter mais on sait ce qui reste, ce qui reste à faire. À domicile, jusqu'à présent, c'est plutôt pas mal. À l'extérieur, on montre plutôt un bon visage, on tient plutôt la route, on essaie de ne pas baisser les bras. Mais c'est vrai que sur les fins de match, à partir de la 55-60ᵉ, on montre un peu plus de difficultés et il faut qu'on continue à bosser dans ce sens-là."

Sur son cas personnel : "Je me suis fait mal sur la finale de la saison dernière. J'ai galéré à revenir de cette pubalgie et après, le train avance, la saison avance et les gars font de très bons matches. Il faut savoir essayer de saisir le peu d'opportunités qu'on peut avoir avec un groupe de cette qualité-là. On bosse tous ensemble dans le même sens et pour l'instant, il y a un bon état d'esprit. On attend mieux."

Denis Marchois (deuxième ligne de Bayonne) : "Sur les 20 dernières minutes, on est retombés dans nos travers."

"Ça rappelle le match de Toulon, de Castres. On montre un beau visage, il y a 14-13 pour nous, et le score ne reflète pas le match. Il y avait la place. Les défaites encourageantes, ça va deux minutes. À Clermont, on a fait une belle performance. Il y avait la place ici. On n’a pas saisi l’occasion. J’espère qu’on est conscient que ça n’arrivera pas tout le temps, donc il faudra pas en laisser beaucoup des comme ça.

Peut-être qu’on paie la possession de la première mi-temps où on s’épuise à trop défendre. On plie mais on ne rompt pas. On y laisse des plumes. Probablement que c’est ce qui explique qu’on manque de gaz à la fin. Même quand ils marquent, on est encore dans la course, on peut aller chercher un point de bonus défensif qu’on mérite. Puis Montpellier a retrouvé son rythme et on n’a pas réussi à rivaliser avec ça.

Le moment charnière ? La mêlée sur nos cinq mètres. On n’arrive pas à se sortir de notre camp. On prend l’essai. J’espérais un bonus mais c’était lancé, c’était trop dur à contrer. Ce n’est pas une obligation de s’imposer mais quand on voit la tournure du match, à la mi-temps, c’est une obligation de ramener des points. Quand on voit le score de fin de match, on repart avec zéro point et pas mal de frustration. Ce n’est pas ce qu’on espérait."

Gregory Patat (coach de Bayonne) : "Il y a d'énormes regrets."

"Il y avait la possibilité de ramener quelque chose dans ce match, nous n'avons pas su le faire. Le paradoxe est que cela est venu sur nos initiatives. Cela s'est retourné contre nous. À un moment, c'était du 50/50. Puis, quand on a pris l'essai à quatorze contre quatorze, après le carton jaune de Rémy (Baget, ndlr), cela nous a mis un coup. C'est le tournant du match. Quand on prend cet essai à 23-14, on a accusé le coup pour la fin de match. Après ça, on est largué au score, on ne croit plus à la gagne. On a été très stérile quand on a eu la possession. Nous n'avons pas su saisir les opportunités. On a surjoué en étant en supériorité numérique. À l'inverse, Montpellier a su le faire. Montpellier a plus de vécu en commun, plus de métier pour profiter d'un tel scénario. Il y a de la frustration, mais cela va nous faire grandir".

Juien Tisseron (arrière du MHR, auteur d'un doublé) : "Ce résultat est un peu inespéré"

"Au vu de la physionomie du match, ce résultat est un peu inespéré . On a su rester soudés. Il n’y a pas eu de panique. On s’est dit qu’il ne fallait pas baisser les bras. On a fait un jeu un peu plus resserré. On était au coude à coude avec Bayonne et ça a tourné en notre faveur à l’heure de jeu.

Personnellement , ça fait plaisir de rejouer et retrouver sa passion. J’espère que ça va nous lancer et nous donner confiance pour la suite. On voit que malgré les rotations le niveau de l'équipe reste le même."

