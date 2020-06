Top 14 - Aviron Bayonnais : Joël Rey fidèle à sa deuxième maison

L'Aviron Bayonnais a trouvé un accord avec Joël Rey, l'entraineur des avants depuis 2017. L'ancien joueur et entraîneur de la Section Paloise prolonge avec les ciels et blanc jusqu'en 2022 a confirmé Philippe Tayeb, le président du directoire bayonnais, à France Bleu Pays Basque.

L'accord était trouvé depuis longtemps, le mystère n'était plus qu'une question d'opportunité de communication. En fin de contrat, Joël Rey, le Béarnais de plus en plus basquisant, poursuit l'aventure avec l'Aviron Bayonnais jusqu'en 2022 au moins.

L'ancien talonneur et capitaine de la Section Paloise (1988-2001), resté fidèle à son Hameau après sa retraite sportive en endossant le rôle d’entraîneur des avants pendant 8 saisons (2008-2016), s'est trouvé une deuxième maison depuis 2017. Pratique puisque le Béarnais de 55 ans y a gardé ses attaches familiales et peut faire l'aller/retour avec Bayonne régulièrement.

Il a convaincu Yannick Bru

Mais aussi un choix du cœur et un choix sportif. Joël Rey n'a jamais caché son plaisir d’entraîner à Bayonne, avec qui il a, sur le banc, gagné le titre de champion de France de Pro D2 2019 dans son stade du Hameau. Plaisir suprême.

Arrivé à Bayonne pour épauler le manager Pierre Berbizier, le technicien à la casquette a convaincu son successeur, Yannick Bru, ces deux dernières saisons. Une sacrée référence sur le CV quand on connait la réputation d'exigence, de travail, et le pedigree de l'ancien entraîneur des avants du XV de France, qui fut lui-même talonneur. En fin de contrat, en juin de l'année prochaine, le manager bayonnais qui ne cesse de clamer son attachement au projet de l'Aviron, entamera quant à lui des discussions en vue d'une éventuelle prolongation dans les mois à venir.

La saison prochaine le staff d’entraîneurs de l'Aviron Bayonnais sera donc composé, outre Yannick Bru et Joël Rey, de Rémy Ladauge (arrières), Eric Artiguste (défense et skills), Antoine Battut (jeu aérien) et Sébastien Fauqué (jeu au pied).