Top 14 - Aviron Bayonnais : la nouvelle pelouse de Dauger, "un outil indispensable"

Depuis ce lundi, le chantier de la pelouse du stade Jean Dauger a débuté. L'Aviron Bayonnais va se doter d'une pelouse hybride, plus résistante et flexible qui devrait pouvoir être foulée d'ici la mi-septembre

Le tractopelles ont pris place à Jean Dauger depuis ce lundi matin. Et des camions chargés de terre réalisent des norias. Et pour cause : depuis quelques jours, les travaux préparatoires au changement de pelouse avaient débuté.

Plus précisément : l'Aviron se dote d'une pelouse hybride, un mélange de gazon naturel et microfibres synthétiques. De quoi offrir une pelouse plus résistante, plus solide aux changements de la météo. Un outil dont disposent déjà certains clubs de Top 14 (Clermont, Toulouse. Le coût est estimé à 1,4 millions d'euros selon le président Tayeb.

"Une contrepartie spectacle"

"Je suis content parce que les clubs sont aujourd'hui des entreprises du spectacle, explique Yannick Bru le manager bayonnais. Les prix des places augmentent, les packs abonnés, nous devons donc une contrepartie spectacle. Avoir une pelouse qui permet d'avoir des mêlées stables, de bons appuis et de jouer, notamment pour notre ligne de trois-quarts, ça me paraît indispensable dans le développement du club."

Depuis deux ans je me suis rendu compte qu'il pleuvait pas mal au Pays Basque, et cet outil va nous permettre de jouer des matches dans de meilleures conditions. Ça ne garantie pas le succès, restons modeste, mais on pourra aussi y réaliser certains entraînements [...] on a quand même souffert par le passé de cela, malgré les efforts déployés par les employés municipaux.

La nouvelle pelouse sera opérationnelle aux alentours de mi-septembre. Ce qui va obliger l'Aviron a disputé au moins 2 voire 3 matches à l'extérieur pour commencer la nouvelle saison de Top 14.

Avant les travaux de la tribune

En parallèle, les travaux dans la tribune de Jean Dauger devraient s'achever au moins de décembre. De quoi "offrir une meilleure expérience stade aux supporteurs" explique le président de Bayonne Philippe Tayeb, pour qui, il est encore trop tôt pour parler de chiffres et en détail du projet.

La philosophie de ces travaux : "On se doit d'accueillir notre public autrement que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Leur offrir des prestations différentes, supplémentaires. L'abonné doit venir au stade mais est en droit d’attendre autre chose que le spectacle sur le terrain. Il faut qu'il puisse se retrouver avec les amis, la famille dans un lieu convivial. Qu'il puisse éventuellement laisser les enfants dans un endroit géré par une association. Et que tous puissent y passer plusieurs heures avec tous les services à porter de main."

Les engins mécaniques ont pris place ce lundi matin dans l'enceinte de Jean Dauger © Radio France - Stéphane Garcia

"Le rugby est en train de muter. On avance des calendrier qui peuvent changer. On peut se trouver demain, avec moins de clubs en Top 14, tout cela nous devons en tenir compte. Il faut qu'on anticipe ces changements, pour que l'on soit dans le bon train", finit par argumenter Philippe Tayeb.

Quid de l'AB Campus

Par ailleurs, le projet AB Campus, a pris du retard suite au confinement et au coronavirus. Les travaux ont pris trois mois de retard. Ils débuteront janvier-février 2021. Un projet qui coûtera 13 millions d’euros, pour la construction d'infrastructures sportives, d'étude, de développement et de business. Les travaux dureront entre 12 et 16 mois. "On en saura plus fin août, précise le président Tayeb. Le projet pourrait être morcelé, se faire par tranche."