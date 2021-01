Top 14 - Aviron Bayonnais / La Rochelle : gare aux bagnards

C'est un terrain sur lequel aucune équipe adverse n'a encore gagné cette saison... Bayonne se déplace à La Rochelle ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la 19ème journée de Top 14. Une journée initialement programmée à la mi-mars, lors du Tournoi des 6 Nations, le même week-end que le match du XV de France face au Pays de Galles.

Il va sans dire que c'est un déplacement délicat pour l'Aviron chez un des cadors du championnat. Les Maritimes - 2èmes du classement - restaient sur 3 succès consécutifs toutes compétitions confondues dont un carton pour débuter l'année 2021, sur la pelouse d'Agen, la lanterne rouge (13-43). Mais ça c'était avant, avant que l'épidémie de coronavirus ne vienne stopper leur dynamique. Avec huit contaminations dans l'effectif professionnel et vingt chez les Espoirs, le club a été totalement fermé pendant dix jours. Le match face au Racing 92 qui devait se jouer le week-end dernier a été repoussé à une date ultérieure par la LNR. Les entrainements ont finalement repris dimanche dernier. La question de l'état de forme des Rochelais pour cette reprise va donc se poser.

Les Bayonnais ont peaufiné leurs lancers en touche. © Radio France - Amaia Cazenave

C'est le premier déplacement de l'Aviron en championnat depuis... le 29 novembre. Depuis un voyage sur la pelouse hybride de la Paris la Défense Arena qui ne restera pas dans les annales. Une défaite 43-17 à l'issue d'une bien pâle prestation, notamment une première mi-temps fantomatique. Même si Marcel Deflandre ne semble pas être l'endroit idéal pour se relancer, l'Aviron - qui flirte avec la place de barragiste et n'a que deux points d'avance sur Montpellier - doit retrouver des couleurs, au plus vite.

Maxime Delonca sera titulaire au talonnage © Radio France - Amaia Cazenave

Maxime Delonca, talonneur titulaire face à La Rochelle

"Après Pau il y a eu plus de frustration et de déception que d'abattement. Si on est abattus uniquement après avoir perdu contre la Section... certes ça fait ch... mais si on ne sait pas de suite relever la tête et repartir à l'entrainement pour redorer le blason ça sert plus à rien de venir. _Il reste encore 14 matches, on a perdu la semaine dernière, on en perdra d'autres, on en gagnera d'autres... Ce qu'il faut c'est retrouver cet enthousiasme qui fait la force de notre groupe parce qu'_on est une équipe très soudée, on rigole bien ensemble, à partir de maintenant il faudra le retranscrire encore plus sur le terrain. C'est important de ne pas enchainer trop de défaites d'affilées, de faire des bons matches, de se retrouver dans notre jeu, de retrouver la confiance pour aborder les rendez-vous suivants".

Le staff de l'Aviron a procédé à six changements dans le XV de départ par rapport à l'équipe qui a débuté la semaine passée face à la Section Paloise. La majorité devant. Première titularisation de la saison en première ligne pour le pilier belge, Jean-Baptiste De Clercq. La troisième ligne sera formée par Arnaud Duputs, Mathew Luamanu et Asier Usarraga. Michael Ruru est titularisé à la mêlée. A noter le retour dans le groupe de Romain Barthélémy. Le 3/4 centre polyvalent est remplaçant. Il effectue son retour après une longue période d'indisponibilité due à une luxation de l'épaule (face à Montpellier mi-novembre).