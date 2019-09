Top 14 - Aviron Bayonnais - La Rochelle : Jean Monribot recadre ses troupes

Bayonne, France

Après une première pause d'une semaine, le Top 14 reprend ce week-end des 28 et 29 septembre. L'Aviron Bayonnais reçoit La Rochelle samedi (18h) pour la 5e journée de Top 14. Le promu ciel et blanc, après un bon début de championnat, et avec un effectif quasi complet, attaque ce deuxième bloc avec prudence. Les basques craignent particulièrement les Rochelais.

Jean Monribot retrouve le capitanat

"On arrête de parler !" La voix tonne sur le terrain d'entrainement du complexe Saint-Léon ce jeudi en fin de matinée. Au milieu de ses 34 coéquipiers, en cercle, Jean Monribot profites d'une minute de récupération en pleine séance d'entraînement en opposition pour rappeller tout le monde à l'ordre.

Sous le regard du manager Yannick Bru, et de ses adjoints, quelques mètres en arrière du regroupement, le 3e ligne qui sera capitaine samedi face à La Rochelle, met le groupe en garde : "Chacun son job ! Sinon, on va dérouiller ce week-end, on va en prendre 40." L'entrainement reprend avec un peu plus de concentration. Quelques minutes plus tard, la dernière intervention de la matinée de l'ancien toulonnais, quasi inaudible des observateurs, est beaucoup plus apaisée.

Retour de Muscarditz, Afatia première

A l'image du capitanat, habituellement confié à Antoine Battut, les entraîneurs bayonnais continuent de faire tourner leur groupe. Peyo Muscarditz, touché à une épaule contre le Stade Français, a profité de la semaine de pause pour récupérer. Le centre postule dans le quinze de départ. Le pilier polyvalent Viliamu Afatia, blessé en fin de préparation, est lui aussi apte et devrait faire sa première apparition sous le maillot bayonnais en Top 14. Retour également de Johannes Graaff, après sa commotion à Paris.

Il faut que les joueurs sur le terrain ne donnent pas de regrets à ceux qui n'y sont pas - Joël Rey, entraineur des avants de l'Aviron

Si Bayonne récupère des forces vives dans ses lignes arrières et en première ligne, elle reste en revanche "fragile" en seconde ligne où l'attelage Mariano Galarza - Mat Luamanu sera reconduit pour la quatrième fois de la saison. Mais si le binôme s'est formé en début de saison en l'absence de meilleure solution, avec les absences de Guillaume Ducat (convalescence), PJ Van Lill (Coupe du Monde), Armandt Koster (commotions répétées) et Edwin Maka (hors forme), elle donne aujourd'hui pleine satisfaction. L'argentin et le néo-zélandais affichent une belle complémentarité.

C'est facile de jouer avec lui - Mariano Galarza, 2e ligne de l'Aviron

Infirmerie

L'Aviron doit encore se passer ce week-end des services de Djibril Camara (genou), Arnaud Duputs (genou), Benjamin Collet (reprise), Armandt Koster, Guillaume Ducat (reprise), Toma Taufa (épaule), Jean-Baptiste De Clercq (épaule) et des mondialistes PJ Van Lill et Torsten Van Jaarsveld (Namibie) et Malietoa Hingano (Tonga)

La composition probable

Ugo Boniface Maxime Delonca Census Johnston Mariano Galarza Mat Luamanu Jean Monribot (cap) Antoine Battut Filimo Taofifenua Michael Ruru Brandon Fajardo Latu Latunipulu Peyo Muscarditz Alofa Alofa Arthur Duhau Aymeric Luc

Remplaçants : 16. Maxime Lamothe, 17. Viliamu Afatia, 18. Edwin Maka ou Evrard Oulai, 19. André Gorin, 20. Guillaume Rouet, 21. Romain Barthélémy, 22. Johannes Graaff, 23. Luc Mousset